Росії буде дуже погано: як зміняться ціни на газ в Україні і чому нафта більше не потрібна

Вже через лічені тижні нафту у світі просто не буде де зберігати. Ціни падають разом із попитом на чорне золото. Від цього постраждають усі країни – експортери енергоресурсів, і найперше Росія.

Про те, скільки коштуватиме нафта у квітні і як це відіб'ється на українцях – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з цінами на нафту

Зараз прогнозувати ціну складно: все залежатиме від новин. Чи триватиме війна між Саудівською Аравією і Росією, як швидко вдасться зупинити пандемію коронавірусу.

Умовно прогнози можна розділити на позитивний, згідно з яким після обвалу почнеться плавне зростання, і негативний – мовляв, нафта може обвалитися до історично мінімального рівня. Першої думки дотримується керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Вартість нафти найближчим часом підвищиться, коригуючись після поточного зниження. Ймовірно, до початку літа на ринку спостерігатиметься діапазон 35-45 доларів", – вважає він.

Схожий прогноз OBOZREVATEL озвучив і його колега з "Альпарі" Максим Пархоменко. За його оцінками, ціна на нафту вже до кінця весни досягне близько $40. До речі, сама Росія завдяки накопиченим запасам цілком може пережити кілька років кризи. А ось іншим країнам буде важко.

Партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін зазначає: зі 100 млн барелів світового споживання на добу, тепер залишилося щонайбільше 75. Тобто споживання і попит скоротилися на цілу чверть. Нафти зараз набагато більше, ніж світ може поглинути

"Криза призвела до зупинки промислового виробництва в багатьох країнах і природно скоротилося споживання електроенергії та палива. Робота підприємств зупинена по всьому світу, відповідно, ціни на нафту пішли вниз", – пояснює експерт у своєму блозі на OBOZREVATEL.

Його колега Владислав Іноземцев впевнений: Росії буде погано. У 2008 році нафта за кілька тижнів впала зі $130-140 до $50 за барель. Після цього у 2014-му з $80 обвалилася до $28. Зараз вона вже майже три тижні тримається нижче за цю позначку. "Наче якась вища сила каже Кремлю: друзі, ми вас двічі попереджали: не може на цій чорної рідини жити ціла країна", – зазначає він.

Ціна на газ практично не зміниться

Вартість газу рекордно впала на світовому ринку – всього за місяць падіння склало близько 28%. Однак поки блакитне паливо доходить до України, з урахуванням подорожчання долара, ціна зростає. "На європейському ринку котирування різко знизилися в кінці березня до 7 євро/МВт-год. Імовірно, у квітні ціни залишатимуться на цьому самому рівні, а це в межах 4000 грн. на українському ринку", – розповідає OBOZREVATEL глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський .

Таким чином, у квітні ціна на газ практично не зміниться, незважаючи на можливе зниження вартості нафти. Імпортні ціни на світових, європейських ринках і курс валют – це основні чинники, що впливають зараз на ціни енергоресурсів. Ще можна додати співвідношення попиту і пропозиції, погодні умови, а також, наскільки жорстким і тривалим буде карантин у зв'язку з коронавірусом. Але ці чинники дуже взаємопов'язані.

Бензин може різко подешевшати

Ціна бензину змінюється не настільки динамічно, як ціна нафти, оскільки крім вартості чорного золота в ціну закладаються податки, націнки постачальників тощо. "Якщо говорити про великий опт, то зниження вже проглядається і становить приблизно 20% ціни початку березня. Аналогічна тенденція присутня в котируваннях на УЕБ ", – розповідає Дубовський.

За його оцінками, ціни на бензин А-95 і А-92 у квітні складатимуть приблизно 20 грн і 19 грн за кг відповідно. "Чого, на жаль, не видно щодо цін на табло на автозаправках у роздробі, і що свідчить про високу маржу операторів на літрі, там є куди знижуватися", – зазначає експерт.

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