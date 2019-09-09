Рекордний курс долара: аналітики розповіли, коли не можна купувати валюту

Українська гривня в 2019-му посіла друге місце в світі за темпами зміцнення валюти. При цьому поспішати купувати долари не варто. Про те, коли і як краще купувати валюту – в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс долара в Україні в першу чергу залежить від сезонних факторів. Уже кілька років тому влітку спостерігається зміцнення гривні, восени – плавна девальвація. Потім взимку ситуація стабілізується і з початку року відбувається плавний підхід до літнього зміцнення гривні.

Аналітики сходяться на думці: намагатися вгадати, коли і скільки буде коштувати долар і спеціально закуповувати його в конкретні числа – ризиковано. Навіть професійні експерти ринку не завжди можуть передбачити вплив всіх девальваційних факторів. Крім того, на це накладається і політична обстановка, військова агресія з боку Росії. Все це впливає на ринок в кінцевому підсумку.

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, а ціна зафіксована в доларах, найкраще одразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші одразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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