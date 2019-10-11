Чи чекати в Україні кризи: в НБУ дали відповідь

В Нацбанку не бачать загроз для економіки України від коливання цін на світовому ринку. Також там сподіваються, що нової глобальної кризи країнам-лідерам вдасться уникнути.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "РБК - Україна". За його словами, незважаючи на можливу рецесію (падіння темпів зростання) світової економіки, провісників серйозної кризи поки не видно. А ситуація всередині України виглядає загалом краще, ніж загальносвітова.

"Зростання ВВП у другому кварталі прискорилося до 4,6%. Цього року у гривневі облігації уряду іноземні інвестори вклали близько 4 млрд доларів. Мінфіну вдалося істотно знизити вартість зовнішніх запозичень за єврооблігаціями", – сказав Сологуб.

Він зазначає, що стосовно цін на товари, які ми купуємо і продаємо за кордон, ситуація подвійна. З одного боку, нафта і газ зараз коштують досить дешево. Але і ціни на експортовані України продтовари (наприклад, кукурудзу і пшеницю) теж невисокі. Так що з експортом Україні щастить не дуже

В НБУ кажуть, що багато чого залежатиме від світової економіки, а вона зараз у стані невизначеності.

"Багато центробанкірів зізнаються, що не розуміють, як у свою політику включати такі параметри, як торговельні війни або Brexit. У них є хороші макроекономічні моделі, але як врахувати в них такі фактори, вони не знають. Умовно візьмемо супернегативний сценарій: якщо торговельна війна зайде далеко і це сильно обріже темпи економічного зростання у Китаї, зрозуміло, що ситуація серйозно вплине на світові ціни на товарних ринках. Але поки Китай майстерно маневрує", – сказав Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Світового банку у 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А у 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щороку збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться у межах 3-4%.

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