"Долар подорожчає": експерти дали прогноз щодо курсу на 2020 рік

Курс долара в Україні у 2020 році може досягнути рівня 27,3 грн/$. А ВВП виросте на 3,2%.

До такого прогнозу дійшли експерти Мінфіну, НБУ, МЕРТ, Держстату та представництва МВФ під час дискусії, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

Так, кажуть, що курс гривні до долара у 2020 році в середньорічному розрахунку становитиме 27,3 грн/$. Це краще, ніж очікувалося. Раніше експерти зазначали, що долар у 2019 році коштуватиме 28 грн/$, а в 2020-му може піднятися до 29,18 грн/$.

Для порівняння, у вівторок, 8 жовтня, середній курс гривні до долара у продажу в банках встановлено на рівні 25,20 грн/$.

Також трохи покращилися прогнози на ріст ВВП України. Очікується, що за підсумками 2019 року цей показник досягне рівня 3,2% (у квітні припускали, що буде 2,7%). Такі ж очікування (+3,2%) і від росту економіки у 2020 році, вказується у повідомленні.

А ось щодо підвищення цін раніше очікування були кращі. Так, економісти вважають, що він становитиме приблизно 6,3%. Раніше очікувалося, що до кінця 2020 року ціни зростуть на 6%.

У Міністерстві економіки зазначають, що такі цифри – лише узагальнена думка різних експертів. І вона не є офіційним прогнозом Мінекономіки або уряду.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що для того, щоб ВВП України за 5 років зріс на 40%, у перший рік необхідне зростання на 5%, і на 7% у наступні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – із 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єра. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

За прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України збільшиться на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% на рік.

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