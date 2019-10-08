Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:27
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

"Долар подорожчає": експерти дали прогноз щодо курсу на 2020 рік

4.7т Читати матеріал російською

Курс долара в Україні у 2020 році може досягнути рівня 27,3 грн/$. А ВВП виросте на 3,2%.

До такого прогнозу дійшли експерти Мінфіну, НБУ, МЕРТ, Держстату та представництва МВФ під час дискусії, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

Так, кажуть, що курс гривні до долара у 2020 році в середньорічному розрахунку становитиме 27,3 грн/$. Це краще, ніж очікувалося. Раніше експерти зазначали, що долар у 2019 році коштуватиме 28 грн/$, а в 2020-му може піднятися до 29,18 грн/$.

Для порівняння, у вівторок, 8 жовтня, середній курс гривні до долара у продажу в банках встановлено на рівні 25,20 грн/$.

Новини
Прогноз курсу гривні наприкінці року: що буде із цінами

Також трохи покращилися прогнози на ріст ВВП України. Очікується, що за підсумками 2019 року цей показник досягне рівня 3,2% (у квітні припускали, що буде 2,7%). Такі ж очікування (+3,2%) і від росту економіки у 2020 році, вказується у повідомленні.

А ось щодо підвищення цін раніше очікування були кращі. Так, економісти вважають, що він становитиме приблизно 6,3%. Раніше очікувалося, що до кінця 2020 року ціни зростуть на 6%.

У Міністерстві економіки зазначають, що такі цифри – лише узагальнена думка різних експертів. І вона не є офіційним прогнозом Мінекономіки або уряду.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що для того, щоб ВВП України за 5 років зріс на 40%, у перший рік необхідне зростання на 5%, і на 7% у наступні.

"Долар подорожчає": експерти дали прогноз щодо курсу на 2020 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – із 2021 року.

  • Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єра. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

  • За прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України збільшиться на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% на рік.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Курс валют Економіка України: прогнози Зростання цін в Україні
Місце
Україна
Теги
ВВП долар курс валют цены національний банк України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Откуда этот сказочник взял 7%? У нас увеличится выпуск готовой продукции? Где и за счет чего? Или ВВП увеличится в абсолютных величинах за счет роста цен на нашу продукцию на мировом рынке? Но для этого нет никаких предпосылок! Может нам пора спросить с этих сказочников, почему они распространяют эту брехню!?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel