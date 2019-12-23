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23 грудня • оновлено в 19:07
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Промисловість встановила антирекорд: названо області України з найстрімкішим падінням

2.6т
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У листопаді промисловість в Україні обвалилася на 7,5% порівняно з листопадом 2018 року. Аналогічне падіння відбувалося тільки в 2015 році.

Про це на сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він додав, що зниження промисловості в країні відбувається вже шостий місяць поспіль.

"За жовтень-листопад промисловість уже обвалилася на 6,24% порівняно з минулим роком. У четвертому кварталі 2018 року частка промисловості у ВВП становила 20,03%.

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За період січень-листопад 2019-го вже відбувається зниження індексу промисловості на 1,2% до відповідного періоду минулого року", – написав економіст.

В Україні "обвалилася" промисловість

В Україні "обвалилася" промисловість

Колаж

Промисловість встановила антирекорд: названо області України з найстрімкішим падінням

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Найбільше промисловість у січні-листопаді 2019-го зросла в таких областях:

  1. Вінницька 15,9%;

  2. Одеська 6,8%;

  3. Рівненська 6,0%;

  4. Кіровоградська 4,7%;

  5. Херсонська 3,6%.

Найбільші темпи падіння промисловості в січні-листопаді 2019-го в областях:

  1. Хмельницька -15,0%;

  2. Закарпатська -12,9%;

  3. Чернігівська -11,1%;

  4. Житомирська -7,6%;

  5. Волинська -5,2%.

У коментарях до посту Компанієць додав, що причинами рекордного падіння є, зокрема, ревальвація гривні, зниження цін на метал, зупинки на АЕС, неконкурентні умови кредитування порівняно із сусідніми країнами.

Промисловість встановила антирекорд: названо області України з найстрімкішим падінням

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промисловість встановила антирекорд: названо області України з найстрімкішим падінням

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Нагадаємо, за жовтень промисловість обвалилася на 5% у фізичних обсягах, якщо порівняти з показником минулого року.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, роздрібна торгівля в Україні в листопаді виросла на 12,8%. А від початку року приріст склав +10,4% порівняно із січнем-листопадом 2018 року.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
промисловість Економіка України
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Чем больше сократится производство, тем меньше купят у России газа, а чем меньше Россия продаст газа, тем меньше получит денег и наконец развалится от социальных бунтов - 65 летних пенсионеров нечем будет кормить.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
с чего бы это падение? ведь весь мир с нами, правят слуги украинского народа,украину прет от реформ...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свынарня на гастерские бабки живет,чем больше жоп у пшеков помоют,тем больше покупательная способность вна укРоине.
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