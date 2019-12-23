Промисловість встановила антирекорд: названо області України з найстрімкішим падінням

У листопаді промисловість в Україні обвалилася на 7,5% порівняно з листопадом 2018 року. Аналогічне падіння відбувалося тільки в 2015 році.
Про це на сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він додав, що зниження промисловості в країні відбувається вже шостий місяць поспіль.
"За жовтень-листопад промисловість уже обвалилася на 6,24% порівняно з минулим роком. У четвертому кварталі 2018 року частка промисловості у ВВП становила 20,03%.
За період січень-листопад 2019-го вже відбувається зниження індексу промисловості на 1,2% до відповідного періоду минулого року", – написав економіст.
В Україні "обвалилася" промисловість
Колаж
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Найбільше промисловість у січні-листопаді 2019-го зросла в таких областях:
Вінницька 15,9%;
Одеська 6,8%;
Рівненська 6,0%;
Кіровоградська 4,7%;
Херсонська 3,6%.
Найбільші темпи падіння промисловості в січні-листопаді 2019-го в областях:
Хмельницька -15,0%;
Закарпатська -12,9%;
Чернігівська -11,1%;
Житомирська -7,6%;
Волинська -5,2%.
У коментарях до посту Компанієць додав, що причинами рекордного падіння є, зокрема, ревальвація гривні, зниження цін на метал, зупинки на АЕС, неконкурентні умови кредитування порівняно із сусідніми країнами.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Нагадаємо, за жовтень промисловість обвалилася на 5% у фізичних обсягах, якщо порівняти з показником минулого року.
Коментарі до посту
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, роздрібна торгівля в Україні в листопаді виросла на 12,8%. А від початку року приріст склав +10,4% порівняно із січнем-листопадом 2018 року.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram