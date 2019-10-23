"Прогноз різко змінився": стало відомо, яким буде курс долара в Україні в 2020 році

Кабмін поліпшив очікування по курсу долара в Україні у 2020 році. За консервативним прогнозом він складе 27 грн/$. А якщо економіка успішно розвиватиметься, то може досягти 24,8 грн/$.

Такі цифри містяться в оновленому макроекономічному прогнозі, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в середу, 23 жовтня. Про це повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Середній курс у наступному році в консервативному прогнозі закладено 27 грн/$ у порівнянні з 28,2 грн/$, який у нас був закладений навесні. І в оптимістичному, якщо економіка буде більше рости, то ми заклали 24,8 грн/$", – сказав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України у найближчі три роки не перевищить 4% в рік. Про це йдеться в таблиці оновленого макропрогнозу Кабінету міністрів.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що очікує зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 3,5 – 3,7% у 2020 році

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