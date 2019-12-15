Новий курс долара в Україні: аналітики озвучили прогнози до кінця року

Падіння долара в Україні триватиме, і до кінця року він може досягти позначки у 22 гривні. Але особливо радіти цьому не варто, бо зростанню економіки цей факт не сприяє.

Про причини падіння долара і його подальшу долю – в матеріалі OBOZREVATEL .

Чому долар падає

Економічний експерт Євген Невмержицький вважає, що курс долара в Україні завжди регулювався вручну – нинішня ситуація не виняток. Втілює це в життя Кабінет Міністрів, Національний Банк України, Міністерство фінансів і топполітики. Для такого регулювання вони використовують відомі, за словами економіста, інструменти:

інтервенції Національного Банку (процес, коли банк купує або продає великі партії іноземної валюти);

міжбанківські продажі;

валютна лібералізація;

ставки за облігаціями внутрішньої державної позики.

До кінця року долар може коштувати 22 гривні Business24

Економічних же причин для падіння курсу долара немає. Більше того, економісти вважали, що 2019 рік мав ознаменуватися падінням гривні і зростанням долара. Але через суб'єктивні фактори ці прогнози були не виправдані, вважає Невмержицький.

– В цьому році був найбільш піковий варіант повернення грошей за зовнішніми економічними боргами і всі передумови були для зниження курсу гривні. Хоча були можливості тримати його стабільним. Тим не менш, ми бачимо зміцнення, чого не міг прогнозувати ніякий економіст, бо у нас курс встановлюють, виходячи із суб'єктивного фактора – волі людей, які мають до цього доступ, – поділився він.

Гривня зміцнюється, але без користі для економіки

Таке зміцнення національної валюти все одно не сприяє зростанню економіки, та й ціни продовжують підвищуватися. Це експерт пояснює "зашкальними ставками Національного Банку" і високими ставками за облігаціями внутрішньої державної позики.

– Зростанню сприяє контрольований рівень інфляції на межі 2-3%, навіть 1% (за станом на грудень він становить 5,1%. – Ред.). Те, що має місце в розвинених економіках цивілізованих країн світу. Наприклад, в країнах Євросоюзу, куди ми прагнемо, – розповів Невмержицький.

Але є й інші чинники, які, на думку економіста, побічно або прямо можуть вплинути на економічне зростання:

Приведення облікової ставки НБУ як мінімум до 5%;

Збалансування тарифів;

Робоча судова система.

Долар продовжує падати

Колишній член ради НБУ Василь Горбаль виділив мінуси, які виникли через падіння курсу долара. Першим страждає український експорт, зокрема металургія, слідом за ними сім'ї заробітчан (які, до речі, пересилають за місяць близько одного мільярда доларів), адже при обміні валюти вони отримують менше грошей, ніж раніше. До слова, коли долар був на позначці 5 гривень і опустився до 4,5, експортери спільно з радою НБУ звернулися до Нацбанку і долар повернули до колишньої позначки.

Долар продовжить падати

За прогнозами експерта, тренд із падінням долара продовжиться і до кінця року він може досягти позначки у 22 гривні, а тенденція падіння продовжиться і у 2020-му.

– Ми маємо змінау влади в країні, починаючи з травня. І в цей період почав послідовно зміцнюватися курс гривні, всупереч прогнозам економістів. Ця тенденція досить послідовна. Якщо дотримуватися цієї тенденції, то курс може зміцнитися на копійок 80-гривню до кінця року. Він може бути на рівні 22 гривень, – спрогнозував експерт.

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При цьому він зазначає, що ці цифри виходять із технічного аналізу, але тільки ним керуватися не можна, оскільки на курс впливають наміри людей, які контролюють його.

"Якщо говорити відверто, то всі розуміють, що Національний банк незалежним у нашій країні ніколи не був", – зазначив Невмержицький.

Однак і різких стрибків очікувати не варто, бо це впливає на рейтинг уряду, а отже їм банально невигідні коливання у цій сфері. Зі свого боку Василь Горбаль вважає, що курс варто було б повернути до колишніх позначок – близько 27 гривень за долар, але робити це варто дуже обережно.

"Для економіки і бюджету правильно було б повернути до розрахункових показників, але є другий ризик, що в розхитування курсу можуть включиться гравці ринку і курс гривні вилетить за прогнозні показники, нижче за 27. У нас були подібні історії, коли курс вистрибував і до 39", – застеріг експерт.

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