Продали облігації: Мінфін залучив до бюджету України 24,8 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України залучило до бюджету України понад 24,8 мільярдів гривень. Це вдалося зробити під час аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Як повідомляє прес-служба Мінфіну, 24 березня вдалося успішно продати доларові облігації з терміном дії 3 місяці на 801,6 мільйонів доларів, а єврові з терміном дії 1,1 року - на 75,7 мільйонів євро.

Середньозважена ставка прибутковості по доларових інструментів склала 3%, а по єврових - 2,2%. У гривневому еквіваленті надходження в бюджет перевищили 24,8 мільярдів гривень.

Як відомо, на цьому аукціоні Мінфін відмовився розміщувати гривневі облігації.

"Оскільки потокова кон'юктура на ринку не дозволяє Мінфіну дотримуватися стратегії збільшення випусків держборгу в гривні і віддавати перевагу інструментам з довгим терміном погашення, Мінфін активно реагує на зміни на ринку капіталу і використовує валютні фінансові інструменти на внутрішньому ринку", - заявили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін разом з Нацбанком збудували в Україні "фінансову піраміду", продаючи іноземним спекулянтам на вигідних умовах облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Ігор Гарбарук.

При цьому, екс-міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що залучення грошей в Україні шляхом продажу ОВДП не можна порівнювати з фінансовою пірамідою. Вона вважає, що цей процес не має ознак, характерних для подібних шахрайських схем.

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