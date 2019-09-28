Працювати доведеться на борги: ексміністерка Яресько розкрила кредитні умови для України

Україна з 2021 по 2025 року віддавати величезні суми для погашення і обслуговування свого боргу. При цьому На 3-4% зростання ВВП цього року, виплати в наступному році складуть менше $ 200 млн.

Такі оцінки в інтерв'ю НВ озвучила ексміністерка фінансів Наталія Яресько. "Мільярди вважають люди, які розраховують на 10 або навіть 20 років зростання економіки по 5-7% в рік, а такого не буває. За два-три роки економічного зростання таких сум точно не буде", - пояснює Яресько.

Наталія Яресько Facebook Наталії Яресько

При цьому вона додає: це був загальний підхід до реалізації суверенних облігацій в світі. А українські терміни зобов'язань з цінних паперів коротше, ніж у Греції чи у Аргентини, всього 20 років, у них 30 і 40 років. Бар'єр з виплат в 3% зростання ВВП вигідніше, ніж у Греції з її 2%.

Кредит реструктуризували і прив'язали до зростання економіки - віддавати потрібно відсоток, який перевищує 3% ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

У 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного і гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

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