''Потрібен трильйон'': експерт прояснив ситуацію з ремонтом доріг в Україні

В Україні на сьогодні 95% доріг експлуатуються понад встановлені нормативи, вартість повного ремонту дорожньої інфраструктури оцінюється в трильйон гривень.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт у транспортній сфері, колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. За його словами, зараз склався позитивний тренд щодо збільшення фінансування дорожньої галузі.

"Громадяни України у всіх областях бачать поліпшення ситуації з дорогами, ремонти проводяться у великих обсягах. Але для того, щоб відремонтувати всі дороги в країні, а це 170 тис. км, необхідно близько 1 трлн грн. Такої суми в державному бюджеті поки немає", - зазначив експерт.

На думку Кави, не варто розраховувати на залучення приватних інвестицій у ремонт доріг.

"Якщо подивитися на світовий досвід, основним інвестором у дорожню галузь є держава. У розвинених країнах Європи доріг, побудованих на умовах концесії (партнерства держави і приватних інвесторів), менше 1%. Наприклад, у Польщі, яка за площею менша ніж Україна, але протяжність дорожньої мережі там вдвічі більша, лише 300 км доріг, побудованих на умовах приватно-державного партнерства. Решта доріг були побудовані за рахунок державних інвестицій", - повідомив він.

Кава також відзначив зростання якості дорожніх робіт: "Ті дороги, які проходять капітальний і середній ремонт, не сходять з асфальтом із завершенням зими, а служать набагато більше... Була введена жорстка гарантія на середній ремонт 5 років, на капітальний - 10 років".

Ямкові ремонти експерт вважає вимушеним заходом.

"Дорожня галузь у нас хронічно недофінансовувалася, і зараз 95% доріг експлуатуються понад встановлені нормативи. На тих дорогах, які треба було ремонтувати капітально, проводиться ямковий ремонт, щоб хоч якось забезпечити проїзд... Латка часто може не триматися не через те, що вона погано зроблена, а через те, що основа дороги зруйнована і її неможливо зафіксувати", - заявив він.

Як повідомляв ObozTV, раніше автоюрист Денис Конюшко оцінив нову норму щодо ширини смуг автодоріг в Україні.