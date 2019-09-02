Почнуть продавати землю, змінять КЗпП і ставки на іпотеку: Зеленський назвав нововведення і терміни

Президент Володимир Зеленський 2 вересня провів нараду з новим Кабміном, спікером Ради і правоохоронними органами. На ній глава держави, хоча за законом і не має такого права, назвав завдання і терміни їхнього виконання і для уряду, і для парламенту.

У найближчі кілька місяців в Україні змінять Кодекс законів про працю, дозволять видобувати бурштин і продавати землю, змінять список держпідприємств, які не можна продавати.

Про те, що і коли повинні ухвалити за наказом Зеленського – OBOZREVATEL.

Бюджет – проект внесуть до 15 вересня

Під керівництвом прем'єра Олексій Гончарука міністр фінансів Оксана Маркарова зобов'язана до 15 вересня внести від Кабміну законопроект про бюджет країни на наступний рік. Детальніше про те, які цифри можуть потрапити у документ – читайте тут.

До кінця року скасують мораторій на продаж землі

Вже до 1 жовтня поточного року у Раді має бути новий законопроект про ринок землі. А вже 1 грудня документ має стати законом. Продовжувати мораторій нова влада не збирається. При цьому серед завдань: пояснити українцям, що їхню землю ніхто забирати не буде, а такий крок дозволить розвиватися фермерським господарствам. Детальніше про те, навіщо Україні потрібен ринок землі, читайте тут.

Володимир Зеленський

"Пояснити суспільству, що ніхто не забиратиме землю. Модель спрямована на розвиток фермерства та захисту їхніх інтересів. Ухвалити закон до 1 грудня 2019-го", – заявив Зеленський.

Список заборонених до приватизації проектів скасують

До 1 жовтня поточного року Кабмін має скасувати список тих підприємств, які не можна приватизувати. Замість цього, зазначає глава держави, необхідно розробити новий перелік стратегічних об'єктів, які залишаться у державній власності.

До 1 грудня продадуть 500 підприємств через ProZorro. Продажі. До цієї ж дати почнуть підготовку великих компаній до приватизації. Перший конкурс проведуть пізніше 1 квітня 2020-го.

Серед інших важливих нововведень:

СПЛІТ (поділ повноважень НБУ і Національної комісії з фінансового ринку та цінних паперів) мають ухвалити до 1 жовтня 2019-го;

Закон про концесії (договір, укладений державою з приватним підприємцем, іноземною фірмою на експлуатацію промислових підприємств, земельних та інших угідь) – до 1 жовтня 2019-го.

Закон про оренду державного майна – до 1 жовтня 2019-го.

Надра передаватимуть на аукціонах, список підготують до 1 грудня 2019-го.

Кредитні ставки для бізнесу і на іпотечне кредитування повинні знизити за допомогою спеціального закону, який мають підготувати і внести до Ради до 1 жовтня 2019-го;

Нову редакцію Кодексу законів про працю ухвалять до 1 січня 2020-го (докладніше про те, що може змінитися – у матеріалі OBOZREVATEL );

Українці зможуть отримувати 30 найпоширеніших державних послуг онлайн, при цьому дозвільну документацію також переведуть в електронний вигляд;

До 1 січня 2020-го повинні знизити вартість підключення до газу і електроенергії;

До 1 жовтня 2019-го також мають ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань;

Внесли законопроекти про легалізацію казино і видобутку бурштину – до 1 жовтня 2019-го, а ухвалити – до 1 грудня 2019-го;

Частково вивести ринок праці з тіні (карати за роботу бізнесу у сірій зоні) – до 1 грудня 2019-го;

Закон про водний транспорт – до 1 жовтня 2019 року; пілотні конкурси концесії морських портів до 1 січня 2020 року.

Ухвалити закон про середньострокове планування фінансування ремонту доріг і цін на капітальний ремонт – до 1 жовтня 2019 року;

Підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці" (лібералізації ринку локомотивної тяги) – до кінця 2019-го;

Підготувати лоти на спецдозвіл на нафту і газ – до 1 січня 2020 року;

Ввести систему єдиного вікна на митниці – до 1 січня 2020-го;

Ухвалити закон про уповноважених економічних операторів – до 1 жовтня 2020-го.

Президент Зеленський і прем'єр Гончарук

Кабмін працюватиме по-тихому

В Україні, згідно з основним законом країни – парламентсько-президентська республіка. Однак у своєму зверненні президент дав завдання і Кабміну, і Верховній Раді і навіть згідно із законом незалежному регулятору – Нацкомісії з енергетики і комунальних послуг.

Більше того, нова влада вже оголосила – показувати українцям роботу Кабміну не будуть.

Мовляв, раніше ухвалення рішень нагадувало шоу "За склом" – доносити народу варто тільки найголовніше. "Переформатуємо засідання уряду, щоб це не було показухою і шоу "За склом". Робота уряду буде переформатована таким чином, щоб доносити суспільству найважливішу інформацію про суть рішень, які ухвалюються урядом в інтересах суспільства. А не для того, щоб показати хорошу картинку", – заявили на нараді з президентом.

Монополізація влади командою президента призвела до того, що під керівництвом глави держави опинилися практично всі гілки влади. До чого призведе така узурпація – чи до різких і відчутних змін, чи до збагачення наближених і удару по демократичних інституціях – покаже час.

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