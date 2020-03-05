Американський інвестбанк Morgan Stanley порадив своїм клієнтам продавати євробонди (облігації держборгу), які випускала Україна.

Там побоюються, що призначення нового уряду призведе до зростання дефіциту бюджету України і негативно вплине на співпрацю з МВФ. Також там вважають, що в Україні можуть сповільнитися реформи. Про це йдеться в закритому аналітичному звіті Morgan Stanley для клієнтів, повідомила LIGA.net.

Нагадаємо, новий міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що Україні не потрібен МВФ, оскільки організація вимагає проводити "а-ля реформи".

"Ми рекомендуємо продавати єврооблігації Україна-2030 і купувати облігації Єгипет-2031", – відзначається в звіті.

Рекомендації Morgan Stanley

Автори документа наводять п'ять побоювань, пов'язані з відставкою Олексія Гончарука і призначенням Дениса Шмигаля на пост прем'єр-міністра України.

Кабмін втратив кількох реформаторів.

Зокрема, Morgan Stanley прямо згадує екс-міністра фінансів Оксану Маркарову і екс-міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова. "Здатність нового уряду продовжувати реалізацію амбітних реформ потребує підтвердження", – відзначається в звіті.

Інвестбанк сумнівається в тому, що Україні не буде завищувати соціальні витрати після заяви Шмигаль про розширення соцвиплат і підвищення пенсій.

Прем'єр кілька разів наголосив, що зміцнення гривні у 2019 році вдарило по українській промисловості.

"З огляду на незалежність НБУ, не дуже зрозуміло, за допомогою яких інструментів уряд збирається послабляти гривню", – йдеться в звіті.

Тиск на генпрокурора Руслана Рябошапку і голову НАБУ Артема Ситника може означати відкат в антикорупційній реформі.

Новий міністр фінансів Ігор Уманський в своїх попередніх заявах ставив під сумнів необхідність співпраці України і МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Також нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра і затвердили і новий уряд.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді назвав основні завдання, які він ставить перед собою на цій посаді.

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