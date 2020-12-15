Озвучені витрати на одного нардепа в 2021 році в Україні. Документ

У кошторисі Верховної Ради, за який голосуватимуть разом з державним бюджетом-2021 закладені витрати в розмірі 334,3 тисячі гривень на рік на одного народного депутата.

Згідно з документом, найбільшу статтю витрат займає компенсація оренди житла або готельного номера – 237 250 грн (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Також передбачені витрати на:

компенсацію проїзду – 90 000 гривень

відрядження помічників-консультантів у виборчих округи – 8 000 гривень

міські та міжміські телефонні розмови – 4 890 гривень;

оплату та утримання приміщень у виборчих округах – 2 000 гривень;

канцелярське приладдя – 1 500 гривень;

проведення та організацію зустрічей нардепа з виборцями – 670 гривень.

За даними на сайті Верховної Ради, станом на 14 грудня, в парламенті налічується 422 народних депутата (Конституційний склад – 450).

Таким чином, на 422 парламентаря планують витратити понад 140 млн грн (або майже 155 млн на 450 народних обранців).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кошторисі Верховної Ради витрати на депутатів у 2021 році збільшили в 1,5 рази.