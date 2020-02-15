"Няні не потрібні": послиня Німеччини розповіла, як залучити інвестиції в Україну

Німецькі інвестори хочуть вийти на український ринок, але вони сумніваються в можливості захистити свої інвестиції в Україні.

Про це розповіла послиня Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Громадському", коментуючи можливість залучення в Україну іноземного капіталу.

"Сьогодні говорять про няню, раніше Кличко говорив про бодігардів. Нашим інвесторам не потрібні ані няні, ані бодігарди (охоронці - ред.). Їм потрібні незалежні суди. Тут вже дві тисячі німецьких фірм, і вони успішно працюють. І вони можуть отримати гарні сигнали, що щось відбувається, і сюди потрібно приїжджати", - сказала німецька дипломатка.

"Ваш президент часто говорить, що треба прийти зараз, коли є ніші для інвестицій - і це правильно", - зазначила вона.

Однак, за словами Фельдгузен, німецькі інвестори не поспішають, незважаючи на зацікавленість.

"Всі чекають, що буде далі. Наприклад, із судовою реформою. Для інвесторів дуже важливо бути в змозі захистити свої інтереси в судах. Це по-перше. Друге - це загальні макроекономічні індикатори", - пояснила вона.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі пообіцяв надавати "інвестиційних нянь" закордонним бізнесменам, готовим вкладати в Україну суми від 100 млн доларів.

Заява президента викликала неоднозначну реакцію. Низка експертів дорікнули Зеленському, що він показав Україну "сірою зоною", де бізнес не може почуватися в безпеці.

У свою чергу, глава Мінекономіки Тимофій Мілованов пообіцяв, що уряд України надаватиме підтримку всім видам бізнесу, а не тільки великим інвесторам з портфелем від 100 млн доларів.

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