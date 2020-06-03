Нові тарифи на газ і податкова реформа: у Кабміні озвучили вимоги МВФ

Ціни на газ для населення вирівняють до ринкового рівня та більше не регулюватимуть

У Кабміні впевнені, що всі умови потрібно було виконувати й без вимог МВФ

Україна для отримання нового кредиту від МВФ повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу. Крім того, є умови, які стосуються медичної реформи та роботи державних підприємств.

Про це на засіданні Кабміну 3 червня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, рішення про новий кредит Рада директорів МВФ ухвалить до 10 червня. Хоча питання досі не внесли в календар.

"Президент провів переговори. У п'ятницю вже були остаточні домовленості. Сьогодні можемо говорити, що до 10 червня відбудеться засідання Ради МВФ, на якому буде ухвалено рішення про виділення траншу в $5 млрд. Для мене зараз принципово розвінчати міфи, які почали поширювати", – заявив Шмигаль.

Також прем'єр озвучив умови меморандуму:

прозорість роботи державних банків;

посилення корпоративного управління держпідприємств;

посилення Антимонопольного комітету;

реформа митної та податкової служб;

збереження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в медицині;

ринкові ціни на газ для українців.

"Це ті речі, які Україна повинна робити хоч із МВФ, хоч без МВФ. Це нам потрібно і це рух до кращого життя", – сказав глава Кабміну.

Зауважимо, станом на 28 травня процентна ставка для України від МВФ становить 2,31%, а в разі траншу вона підніметься до 2,6%. На це впливає розмір базової ставки МВФ, яка змінюється щотижня. Крім того, параметри кредиту не відрізняються від загальних умов, на яких і інші країни отримують кошти від МВФ.

Кредит будемо отримувати порціями протягом 18 місяців, а повернути гроші потрібно за п'ять років. Чому цей кредит важливий? Україна вважається для кредиторів країною з високими ризиками, тому на відкритому ринку такий дешевий кредит отримати неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку мала виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.

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