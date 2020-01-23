"Скандали позбавляють блиску": нобелівський лауреат дав пораду владі України

Для економічного зростання влада України повинна працювати над просуванням "стійкого оптимізму", щоб люди повірили в свою країну.

Таку пораду Україні дав лауреат Нобелівської премії з економіки 2013 року Роберт Шиллер на форумі в Давосі у четвер, 23 січня, передає "Інтерфакс".

"Оптимізм, який ми бачимо в Україні, повинен стати стійким. Скандали позбавляють цей оптимізм блиску. Головне – зміна культури та настроїв", – сказав економіст.

Шиллер підкреслив важливість зміни культури в Україні через освіту, особливо в питанні сприйняття корупції.

"Ми не дивимося на нинішні цифри зростання як на показник успіху – ми дивимося на те, як змінюється культура", – сказав він.

Роберт Шиллер на врученні Нобелівської премії TMNews

Зі свого боку виконавчий директор General Atlantic Білл Форд підкреслив, що Україні пощастило мати сильну систему освіти й дуже потужні інженерні таланти.

"Однак ці таланти повинні вірити в можливості та повертатися в Україну, щоб розвивати бізнес тут. Те, що по-справжньому породить ентузіазм і довіру до країни, – це молоді підприємці, які побудують справжні бізнеси і досягнуть справжнього успіху, залучаючи сюди нові технології", – зазначив експерт.

Форд також підкреслив, що складові успіху – боротьба з корупцією і верховенство права.

"Проблема України з корупцією – це не стільки сама по собі корупція, як сприйняття корупції", – таку думку на Українському сніданку висловив співзасновник і співвиконавчий глава правління Carlyle Group Девід Рубінштейн.

Він пояснив, що багато інвесторів у пошуках високої прибутковості із задоволенням інвестують у нові ринки, однак у країнах із високим індексом корупції вони бояться критики.

Він сказав, що Україні слід "попрацювати над своїм іміджем, а також над реальністю". "Думаю, що влада зацікавлена в залученні іноземних капіталів і в тому, щоб позбутися від сприйняття країни як корумпованої і самої корупції в реальності", – зазначив Рубінштейн.

Як писав OBOZREVATEL, на економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський закликав інвестувати в Україну й анонсував нові програми для бізнесу. Читайте в матеріалі за посиланням, як позначиться ця ініціатива на внутрішньому ринку.

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