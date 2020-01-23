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24 січня • оновлено в 00:26
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"Скандали позбавляють блиску": нобелівський лауреат дав пораду владі України

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Для економічного зростання влада України повинна працювати над просуванням "стійкого оптимізму", щоб люди повірили в свою країну.

Таку пораду Україні дав лауреат Нобелівської премії з економіки 2013 року Роберт Шиллер на форумі в Давосі у четвер, 23 січня, передає "Інтерфакс".

"Оптимізм, який ми бачимо в Україні, повинен стати стійким. Скандали позбавляють цей оптимізм блиску. Головне – зміна культури та настроїв", – сказав економіст.

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Шиллер підкреслив важливість зміни культури в Україні через освіту, особливо в питанні сприйняття корупції.

"Ми не дивимося на нинішні цифри зростання як на показник успіху – ми дивимося на те, як змінюється культура", – сказав він.

Роберт Шиллер на врученні Нобелівської премії

Роберт Шиллер на врученні Нобелівської премії

TMNews

Зі свого боку виконавчий директор General Atlantic Білл Форд підкреслив, що Україні пощастило мати сильну систему освіти й дуже потужні інженерні таланти.

"Однак ці таланти повинні вірити в можливості та повертатися в Україну, щоб розвивати бізнес тут. Те, що по-справжньому породить ентузіазм і довіру до країни, – це молоді підприємці, які побудують справжні бізнеси і досягнуть справжнього успіху, залучаючи сюди нові технології", – зазначив експерт.

Форд також підкреслив, що складові успіху – боротьба з корупцією і верховенство права.

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"Проблема України з корупцією – це не стільки сама по собі корупція, як сприйняття корупції", – таку думку на Українському сніданку висловив співзасновник і співвиконавчий глава правління Carlyle Group Девід Рубінштейн.

Він пояснив, що багато інвесторів у пошуках високої прибутковості із задоволенням інвестують у нові ринки, однак у країнах із високим індексом корупції вони бояться критики.

Він сказав, що Україні слід "попрацювати над своїм іміджем, а також над реальністю". "Думаю, що влада зацікавлена в залученні іноземних капіталів і в тому, щоб позбутися від сприйняття країни як корумпованої і самої корупції в реальності", – зазначив Рубінштейн.

Як писав OBOZREVATEL, на економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський закликав інвестувати в Україну й анонсував нові програми для бізнесу. Читайте в матеріалі за посиланням, як позначиться ця ініціатива на внутрішньому ринку.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Економічний форум в Давосі
Тег
Економіка України
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