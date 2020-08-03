Офіційний курс долара в понеділок, 3 серпня, знизився на 1 копійку, а от євро подорожчало на 23 копійки. При цьому в банках і обмінниках валюта подешевшала.

Курс НБУ на 3 серпня

1 долар США – 27,67 грн

1 євро – 32,78 грн.

Курс валют 3 серпня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,53 грн/$ (-1 коп.)

Продаж – 27,80 грн/$ (+1 коп.)

Курс валют 3 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,30 грн/€ (-5 коп.)

Продаж – 32,94 грн/€ (-2 коп.)

Курс валют 3 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,59 грн/$

Продаж – 27,66 грн/$

Курс валют 3 серпня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,43 грн/€

Продаж – 32,50 грн/€

Курс валют 3 серпня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,58 грн/$

Продаж – 27,64 грн/$

Курс валют 3 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,31 грн/€

Продаж – 32,34 грн/€

Курс валют 3 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ в п'ятницю, 31 липня, другий день поспіль залишив без змін офіційний курс долара, але підняв вартість євро на 7 копійок. А ось в обмінниках на цьому тлі валюта почала дорожчати.