НБУ показав, як виросте курс долара після вихідних

В Україні з 17 до 20 жовтня курс долара збільшиться на 3 копійки і складе 28,36 грн/ $.

Про це йдеться в статистичних даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його, виходячи з даних про середню вартість валюти за всіма зареєстрованими операціями.

За різкого падіння долара НБУ почне його викуповувати, а за значного зростання буде сповільнювати швидкість девальвації гривні. Своє слово можуть сказати і продавці, але їхнього потенціалу не вистачить для повернення за психологічно важливий рівень у 28,00 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.