НБУ показав, скільки коштуватиме долар після вихідних: опубліковано несподіваний прогноз

В Україні довідковий курс долара з 27 по 30 березня не зміниться і буде перебувати на рівні 28,1 грн/$. Таким чином, незважаючи на карантин і складну економічну ситуацію, девальвацію гривні вдасться зупинити.

Про це йдеться в даних Національного банку. При цьому вартість готівкового долара станом на вечір 27 березня складає 28/28,6 грн/$ (купівля і продаж відповідно) в банках і 28,2/28,6 грн/$ на "чорному" ринку (обмінники).

Відзначимо, в багатьох українських банках через закриття неба і карантину закінчився долар, при цьому спекулянти накрутили ціни і заробляють на паніці українців.

Разом з тим НБУ відзначає, що на коррахунках банків зосереджено $8 млрд безготівкової валюти. Клієнти можуть вільно переводити валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Однак є й інша причина – значно зріс попит. Українці під вплив паніки і ажіотажного попиту кинулися скуповувати валюту, розраховуючи, що це допоможе зберегти їх заощадження. При цьому чим вище зараз попит, тим дорожче буде долар. Тобто ми самі своїми діями наводимо до падіння гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією. Такий прогноз дав ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Внаслідок пандемії в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%. При цьому обвал економіки може бути настільки сильним, що криза 2009 року здасться одним із найкращих сценаріїв.

Авіаційну галузь України без негайної допомоги держави очікує банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких вони зазнали внаслідок пандемії. Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень.

В умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше.

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