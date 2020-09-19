НБУ показав, що буде з курсом долара після вихідних

В Україні з 18 до 21 вересня курс долара збільшиться на шість копійок і становитиме 28,17 грн/$.

Про це йдеться в статистичних даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його виходячи з даних про середню вартість валюти по всім зареєстрованим операціях.

Відзначимо, Національний Банк України практично весь минулий тиждень вів боротьбу за утримання курсу гривні до долара США. НБУ виступав продавцем в ціновому діапазоні 28,10-28,15 грн. В середині тижня були передумови для повернення курсу під рівень 28,00 грн, але в четвер долар встояв. Гривня на міжбанку з початку тижня втратила більше 10 копійок. У четвер торги закрилися на рівні в 28,16 гривень до долара США. Курс євро практично не змінився з відкриття, залишившись на рівні в 33,24 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.