Курс долара в Україні знизиться, "Нафтогаз" скуповує валюту: що буде з гривнею

В Україні курс долара найближчим часом опуститься нижче від психологічної позначки в 28 грн/$. На вартість валюти також вплинуло надання кредиту від ЄС і зниження імпорту через прийдешній локдаун.

Про те, як і чому зміниться ціна на долари, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень близько 27,9 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 27,9/28,1 грн", – розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Позитивно на вартість гривні вплинуло:

ЄС виділить Україні дешевий кредит (зі ставкою 0,125%, у десятки разів менше, ніж у МВФ) в розмірі 623,5 млн євро;

імпортери почали купувати менше імпортної продукції через прийдешній локдаун;

високі резерви Нацбанку.

"Позитив на ринках викликаний рішенням ЄС виділити Україні 623,5 млн євро за ставкою 0,125% річних із погашенням у 2035 році. Тепер можна з високою ймовірністю очікувати надходження грошей і від МВФ. Зростання прибутковості ОВДП призводить до збільшення позицій нерезидентів у цьому інструменті. Це зі свого боку знижує тиск на курс національної валюти", – розповідає аналітик RoboForex Андрій Гойл.

11 грудня гривня по відношенню до долара закріпилася на рівні 28,20. НБУ і нерезиденти в торгах участі не брали. Після обіду з продажами валюти з'явився державний Укргазбанк. Ймовірно, він продовжує купувати гривню для "Нафтогазу". Торги четверга щодо валютної пари долар/гривня завершилися на рівні 28,05, євро до гривні незначно зміцнився – до позначки в 34,08.

Водночас Андрій Гойл очікує менш істотне зміцнення гривні. "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую корекції до рівня 28,15. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, продовжить зміцнюватися до позначки 34,18", – додає експерт.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club, зазначає: рішення Нацбанку залишити облікову ставку на рівні 6% не вплинуло на ринок. "У перспективі тиск на гривню можуть надати компанії й фірми-підрядники державних проєктів, якщо вони отримають гроші з бюджету. Залежно від обсягів таких виділень не всі кошти вийде використовувати, внаслідок чого залишки, а також заморожені на час локдауну ресурси можуть піти на викуп валюти. Але такий варіант можливий тільки за умови виділення коштів підрядникам", – Шевчишин.

Подорожчати долар може і через державні компанії, які отримають із бюджету гривні, додає Шевчишин. У цій ситуації втримати курс може Нацбанк, якщо буде виходити на ринок і продавати долари.

Загалом же плавна девальвація продовжиться й надалі, вже наступного року курс може піднятися до 29 грн за долар. Якщо ж долар буде дешевше, то виконати бюджет у 2021-му буде складно.

Oxford Eсonomics переглянув свої оцінки ситуації в Україні. Вони вважають, що відносини з МВФ можуть погіршитися, а це створює великі макрофінансові ризики. "Втрата імпульсу до реформ після недавніх перестановок у Кабінеті міністрів і НБУ може все ж напружити відносини з МВФ під час поточної резервної програми", – йдеться у звіті.

Унаслідок аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні 2021 року до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому коштуватиме наступного року близько 29,1 грн/$.

Так, від вартості валюти залежить не тільки вартість імпорту, а й надходження до державного бюджету. Акцизи, оподаткування імпорту – все це прив'язане до курсу. І подорожчання може початися вже в січні.

Плавна девальвація гривні неминуча. До того ж якщо зростання доходів буде випереджати темпи девальвації гривні, українці від такого явища не постраждають.