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1 травня • оновлено в 00:36
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На українців чекає новий курс долара: прогнози аналітиків

1.3т
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В Україні курс долара в перший тиждень травня опуститься нижче 27 грн/$ (станом на 30 квітня 27,1 грн/$).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Аналітики все ще налаштовані песимістично: долар буде дорожчати, але не в перший тиждень травня. Зараз ситуація залишається стабільною: ані великих продажів, ані покупок очікувати не варто. Ажіотажний попит уже закінчився, а долар плаває близько вже звичної позначки в 27 грн/$.

"Валютний ринок мляво реагує на ситуацію, зберігаючи атиповий рух в умовах низької ліквідності. Частина населення, для поповнення гривні, продає перед святами валюту. Сильніших рухів чекаємо після 11 травня, і зберігаємо девальваційні очікування", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

На українців чекає новий курс долара: прогнози аналітиків

Напередодні свят і довгих вихідних населення продовжує продавати залишки заощаджень у валюті, це може незначно підтримати готівковий ринок.

Що впливає на курс долара:

  • Банківська система країни подолала негативний вплив коронавірусу. У НБУ вважають, що ажіотажний попит як із боку бізнесу, так і з боку населення спав.

  • Ринок зберігає девальваційні очікування, і зміцнення курсу буде використовуватися для нових купівель, щойно з'явиться додаткова ліквідність.

  • Шанси на укладення договору з МВФ і зниження попиту з боку імпортерів поступово вичерпують свій вплив на ринок. Для подальшого зміцнення гривні знадобляться нові драйвери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Економіка Mакроекономіка

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