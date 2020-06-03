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3 червня • оновлено в 22:08
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На кону $5 млрд: у МВФ визначили дату розгляду нової програми для України

  • 9 червня рада директорів МВФ розгляне нову програму фінансування stand-by для України

  • Це 18-місячна програма обсягом 5 мільярдів доларів

  • Кошти будуть витрачені на боротьбу з наслідками COVID-19

  • Перший транш надійде відразу ж після схвалення програми радою директорів

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Міжнародний валютний фонд планує розглянути нову програму фінансування stand-by для України.

Засідання ради директорів, на якому буде розглянуто це питання заплановано на 9 червня, передає Інтерфакс. Це нова 18-місячна програма обсягом SDR 3,6 млрд, що еквівалентно 5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на допомогу Україні у боротьбі з наслідками COVID-19.

У МВФ визначили дату розгляду нової програми для України

У МВФ визначили дату розгляду нової програми для України

imf.org

"Новий SBA спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформ з метою зменшення основних вразливостей", – прокоментувала досягнуту угоду Іванна Владкова Холлар, що очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.

Перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів планується виділити відразу ж після схвалення програми радою директорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для отримання нового кредиту від МВФ Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу. Крім того, є умови, які стосуються медичної реформи і роботи державних підприємств.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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