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24 березня • оновлено в 20:10
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На боротьбу з коронавірусом в Україні ЄІБ дасть 40 млн євро

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Європейський інвестиційний банк розглядає надання Україні кредиту у розмірі 40 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом.

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Минулого тижня міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов провів нараду з цього питання з ЄІБ. Переговори проходили в режимі онлайн, повідомляється на сайті міністерства.

Україна отримає 40 мільйонів на боротьбу з коронавірусом: на що саме підуть гроші

Зазначається, що кошти будуть надані в рамках діючого проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" від 2014 року.

У понеділок, 23 березня, відомство отримало від банку план дій для отримання кредиту. Наразі сторони узгоджують деталі і терміни співпраці.

Чернишов уточнив, що зазначені кошти будуть спрямовані на придбання необхідного медичного обладнання.

"Мінрегіон вже працює з МОЗ з приводу переліку обладнання, яке маємо закупити за ці кошти", – сказав міністр.

У свою чергу представники ЄІБ зауважили, що для України зараз дуже важлива можливість використання достатньої кількості сучасного медичного обладнання для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна хоче отримати від МВФ близько 10 мільярдів доларів, що буде включати 5,5 мільярда в рамках трирічної програми і 4,5 мільярда допомоги для боротьби з коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Чернишов
Місце
Україна
Тег
Європейський інвестиційний банк
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это же сколько могил можно будет накопать...
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Pape Lena
Pape Lena
И опять разворуют и полетят на ворованое в Куршавель!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Pape Lena, ну там теперь тоже не весело))) можно и бацилку подхватить)))
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