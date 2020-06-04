МВФ висунув Україні нові умови: що буде з тарифами, банками й пенсіями

В Україні восени тарифи на газ можуть різко зрости, повноваження наглядової ради з іноземців у "Нафтогазі" розширять, а до наступного року повинні підготувати нову пенсійну реформу. Крім того, Кабмін зобов'язаний зберегти основні положення медичної реформи.

Про це йдеться в новому меморандумі з МВФ, на який уже погодилася Україна і який можуть офіційно підписати 9 червня.

Детальніше про те, як через нову угоду про кредити зміниться життя українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні умови: усе, що потрібно знати

Тарифи на газ зростуть восени

Одна з найбільш "чутливих" умов – Кабмін повинен відмовитися від ПСО (спеціальні зобов'язання, в межах яких встановлюють граничний тариф на газ). Тобто українці купуватимуть блакитне паливо за тими ж цінами, що й бізнес.

Влітку, як розповіли OBOZREVATEL у "Нафтогазі", це призведе до зниження цін. Зараз на біржах рекордно низькі ціни, і цілком можливо, що кубометр коштуватиме менше ніж 3 грн. Але вже восени, з початком опалювального сезону, попит на газ зросте в Європі, закінчиться карантин, подорожчає долар, і тариф різко зросте.

газ korrespondent.net

Скільки буде в результаті коштувати газ – сказати складно, однак якщо уряд виконає умову МВФ, то без подорожчання не обійтися.

До вересня також повинні передбачити процедуру зміни постачальника газу

Це також робиться для того, щоб порушити монополію на постачання блакитного палива населенню. Згодом такі нововведення повинні сприяти формуванню конкуренції.

Як розповів співрозмовник OBOZREVATEL у Кабміні, також влада візьме на себе зобов'язання створити умови для того, щоб ефективніше стягувати комунальні борги. Як це буде працювати, поки не відомо. Один із варіантів – збільшення пені за прострочення.

Умови для банківської системи посилять

До закону про банки повинні внести поправки, які стосуються вимог до капіталу. Це вже до літа зроблять для того, щоб посилити процедуру ліквідації заборгованості пов'язаних осіб. Відповідні нововведення мають внести і в закон про Фонд гарантування вкладів. Для державних банків повинні розробити програму погашення проблемних кредитів (ті, що не повертають). Такі нововведення повинні затвердити вже в червні 2020-го.

"Нафтогазу" повернуть автономію

Ще одне важливе нововведення – наглядова рада НАК повинна отримати свої старі повноваження, вони зможуть призначати главу наглядової ради без будь-яких умов із боку Кабміну. Логіка МВФ: Кабмін не має впливати на держпідприємство, інакше це створює корупційні ризики.

Медицина, пенсії, антимонопольний комітет і податкова

У меморандумі Україна також бере на себе зобов'язання завершити реформу й податкової і митної служб (вони з'явилися шляхом поділу ДФС, тепер повинні повністю сформувати територіальну структуру). Крім того, до кінця року необхідно створити інструменти для запуску другого рівня накопичувальної реформи (детальніше читайте тут ), а в медичній реформі необхідно зберегти принцип "гроші йдуть за пацієнтом" (тобто фінансувати медичні послуги, а не місця в лікарнях).

"Це ті речі, які Україна повинна робити хоч із МВФ, хоч без МВФ. Це нам потрібно і це рух до кращого життя", – сказав глава Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 червня.

Борги ростуть, але ситуація під контролем

Якщо сукупний борг України розділити на всіх жителів країни (за даними Держстату 41,9 млн осіб), то кожен, а також немовлята і літні люди, повинен віддати по 50 тис. грн. Так, за даними на квітень, країна винна близько 2,1 тлрн грн.

І це до того, що вся дохідна частина бюджету на цей рік – усього близько 1 млрд грн. Тобто, щоб погасити позики, потрібно кілька років поспіль віддавати все, що заробляємо.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповідає OBOZREVATEL: нові борги допоможуть нам обслуговувати те, що позичили раніше. Водночас аналітик налаштований досить оптимістично. Мовляв, проблем із держборгом не буде.

"У Маастрихтській угоді йдеться, що держборг вважається проблемним, якщо він перевищує 60% ВВП. У нас зараз більше ніж 40% ВВП. У деяких країнах ЄС, у Португалії, наприклад, ця позначка вже перевищила 130%. В оцінках експертів МВФ можна почути, що якщо держборг перевищує 50%, то можуть виникнути проблеми з обслуговуванням. У нас таких проблем немає", – каже Мазуренко.

Колега Мазуренка Єгор Комов додає: щоб позбутися від кредитної залежності, є тільки один варіант – домогтися значного темпу зростання економіки. І в умовах світової кризи це практично неможливо.

"Економіка повинна рости швидкими темпами. Щонайменше 5% у рік. Але зараз про це говорити зарано. Рецепти завжди одні й ті ж: реформа судової системи, боротьба з корупцією, детінізація, дешеві кредити, приватизація", – каже Мазуренко.

У 2020-му через нову світову кризу ВВП України за різними оцінками втратить близько 7%. Кредит МВФ – дешеві гроші (ставка близько 2,6% річних), який дасть можливість без особливої турбуленції пройти складні часи. Однак доти, доки економіка буде залишатися слабкою і нестабільною, розраховувати на вихід із боргової петлі не доводиться.

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