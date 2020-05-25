МВФ висунув нові умови для України: що треба виконати для кредиту

Україна може отримати перший транш нового кредиту від МВФ вже в найближчі тижні. Загальна сума боргу складе $5 млрд, а перша порція позики – $1,9 млрд. У новому меморандумі, як вдалося з'ясувати ЗМІ, прописали необхідність змінити статут "Нафтогазу", змінити закон про банки і процедуру відбору членів Вищої ради правосуддя.

Про це заявило видання "Українські новини", в розпорядження якого потрапив проєкт меморандуму. Офіційно ж зміст меморандуму, за домовленістю з МВФ, до затвердження документа Радою директорів, не розкривається.

За енергетичним напрямком, перш за все для отримання другого траншу необхідно буде змінити статут НАК "Нафтогаз України" відповідно норм Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Йдеться про перегляд змін статуту, які в березні 2019 року затвердив Кабінет міністрів Володимира Гройсмана.

За судовим напрямку на законодавчому рівні необхідно буде змінити процедуру конкурсного відбору членів Вищої ради правосуддя.

У напрямку фіскальної політики по митниці і податкової необхідно буде до осені розробити механізм, який би дозволив з 2021 року Державною податковою службі і Державній митній службі працювати як єдиним юридичним особам. Поки кожне територіальне управління податкової та митної служб працює як окрему юрособу.

За банківським напрямку до літа Нацбанку необхідно буде затвердити план роботи з проблемними активами держбанків. Крім того, потрібно буде посилити процедуру врегулювання та ліквідації заборгованості пов'язаних осіб.

З антивірусного напрямку навесні 2021 року треба буде провести аудит коштів держбюджету, які були витрачені на боротьбу з COVID-19.

"За підсумком, жодне з умов не виглядає проблемним для виконання. Це підтвердили агентству і кілька співрозмовників – і ті, які безпосередньо приймали участь в підготовці меморандуму з МВФ і ті, хто знайомий зі змістом документа", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується і ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку повинна була виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.

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