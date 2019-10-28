МВФ накреслив Україні 'червону лінію' по ПриватБанку – економіст

Міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною в разі, якщо ПриватБанк буде повернуто під контроль колишнього акціонера Ігоря Коломойського.

Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук, коментуючи рішення Високого суду Лондона, яким було розморожено розгляд позову ПриватБанку до Коломойського.

"Є питання, які не можуть не викликати занепокоєння у МВФ – це ситуація з ПриватБанком. Фактично урядовці відсторонилися від розгляду цієї історії. Ні для кого не секрет, що зараз відбуваються судові процеси, спрямовані на те, щоб надати Коломойському контроль над ПриватБанком. Для нього це питання життя і смерті, тому що після рішення у Високому суді Лондона, яке фактично дозволило проводити судові засідання щодо Коломойського, його спроб повернути контроль над банком і шахрайства, яке там у нього було, це зараз стає для нього надзвичайно істотно", – розповів економіст.

"Якщо у Високому суді Лондона буде винесено остаточне рішення, що він є шахраєм, це стане величезною проблемою, тому що його будуть розшукувати по всьому світу. Він украй зацікавлений, щоб до того, як це рішення буде ухвалене, українська сторона в особі ПриватБанку відкликала будь-які претензії до нього. Для цього йому необхідно отримати контроль над банком", – додав він.

За словами Кушнірука, МВФ буде категорично проти спроб повернення ПриватБанку колишнім власникам.

"На весняній сесії ради директорів МВФ і Світового банку позиція представників МВФ була досить жорсткою. Це одна з "червоних ліній", яку вони вважатимуть грубим порушенням будь-яких домовленостей, якщо будуть поступки на користь Коломойського. Тому що всі розуміють, що банк був пограбований колишніми власниками", – заявив експерт.

"Для них важливо буде закріпити, що за будь-яких умов не може бути якихось дій, які можна розцінювати як поступки Коломойському в плані повернення контролю над банком і зняття з нього вимог щодо повернення виведених звідти коштів. Тому будь-які кроки, які можуть в Україні оголошуватися компромісом, у МВФ будуть сприйняті як гра в інтересах Коломойського з відповідною реакцією", – пояснив економіст.

dniprograd.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до завдання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до низки компаній, що ймовірно належать ним.

В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Відповідне рішення було прийняте на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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