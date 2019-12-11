Міжнародні резерви України досягли рекордної позначки: названо суму

Чисті міжнародні резерви НБУ в листопаді 2019 року досягли 70-ти місячного максимуму і вже становлять 12,5 млрд дол.

Про це повідомив у своєму Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Тепер чистих міжнародних резервів було більше в січні 2014 року, коли вони складали 13,3 млрд дол", – написав Компанієць.

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Він уточнив, що чисті міжнародні резерви – це ліквідні міжнародні резерви мінус зобов'язання перед нерезидентами, пов'язані з резервами.

Резерви України Володимир Компанієць

Резерви України

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету. Правда, чиновники пішли на самообман. Насправді це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень.

Медіанна заробітна плата в Україні в жовтні 2019 року склала 7661 грн, що свідчить про те, що 50% офіційно працевлаштованих громадян оформлені на 6244 грн "чистими" на руки.

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