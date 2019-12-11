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11 грудня • оновлено в 18:31
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Міжнародні резерви України досягли рекордної позначки: названо суму

1.9т
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Чисті міжнародні резерви НБУ в листопаді 2019 року досягли 70-ти місячного максимуму і вже становлять 12,5 млрд дол.

Про це повідомив у своєму Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Тепер чистих міжнародних резервів було більше в січні 2014 року, коли вони складали 13,3 млрд дол", – написав Компанієць.

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Він уточнив, що чисті міжнародні резерви – це ліквідні міжнародні резерви мінус зобов'язання перед нерезидентами, пов'язані з резервами.

Резерви України

Резерви України

Володимир Компанієць

Резерви України

Резерви України

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету. Правда, чиновники пішли на самообман. Насправді це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень.

Медіанна заробітна плата в Україні в жовтні 2019 року склала 7661 грн, що свідчить про те, що 50% офіційно працевлаштованих громадян оформлені на 6244 грн "чистими" на руки.

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Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Исаев Денис
Исаев Денис
Не зря майдан стоял, за 6 лет ЗВР почти достигли домайданного уровня, правда долги на треть выросли и экономика на столько же упала.
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Питон Каа
Питон Каа
Были бы еще свои, а не земные, вообще было бы хорошо, а то не знают у кого занять, чтобы проценты по предыдущим займам выплатить...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Круто! Цэ пэрэмоха над ахрессором, у которого жалкие 542млрд на 01.12.2019
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