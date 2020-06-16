Міністр економіки Петрашко заявив про катастрофічне зростання цін в Україні

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.

Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – сказав Петрашко.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція у 2019 році склала 4,1%.

"Всі країни Євросоюзу і США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності і депресію з зарплат для працівників. І, оскільки Україна не знаходиться в зоні євро і американсьій, депресія також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.

"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.

У той же час він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча і ретельно моніторить ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок по кредитах в гривні до 5-6%.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

В Україні обіцяні президентом Володимиром Зеленським ставки на іпотеку в 10% можна виконати після того, як банки будуть платити за депозити в два рази менше, при цьому інфляція повинна залишатися на низькому рівні.