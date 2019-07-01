Мінімалка 5 тисяч і новий курс долара: в Мінфіні розповіли, як розбагатіють українці

В Україні курс долара досягне позначки 30 грн тільки через декілька років. Також до 2021-го доведеться чекати, поки мінімальна зарплата досягне показника 5 тис. грн.

OBOZREVATEL вивчив макроекономічний прогноз Мінфіну й розібрався, що, на їхню думку, чекає на українців у найближчі кілька років.

Зарплати

Українці повинні заробляти не менше 4173 грн. Це мінімальна зарплата, на яку мають право всі працюючі. Правда, у той же час фактичний прожитковий мінімум на дорослого становить 4273 грн, підрахували в Міністерстві соцполітики. Тобто, щоб придбати наймінімальніший набір товарів і послуг, до якого не входять мобільний зв'язок, інтернет і т. п, потрібно на 58 грн більше. А це означає, що всі, хто працює з мінімалкою, перебувають за межею бідності.

Зарплати в Україні pixabay

Згідно з підрахунками Міністерства фінансів, у наступному році мінімальну зарплату підвищать до 4723 грн. Водночас ціни за цей же період виростуть більш ніж на 6%. Мінімалка досягне показника 5 тис. грн тільки в 2021 році, якщо вірити оцінкам відомства. А в 2022-му українці зароблятимуть від 5290 грн. Якщо зазначені оцінки виявляться правильними, найімовірніше, Україна залишиться країною Європи з одними із найнижчих зарплат.

Так, саме підвищення мінімалки дозволяє збільшити надходження в бюджет, поповнити Пенсійний фонд і згодом підштовхує до зростання й середні зарплати.

Новини В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку

Відповідно до закону, до мінімальної зарплати прив'язані також пенсії для українців, які мають повний стаж і вік від 65 років. Правда, днями Кабмін ухвалив норму, яка і так гарантує для такої категорії пенсію в розмірі не менше двох тисяч гривень. Якщо розрахункова виплата менша, її автоматично підтягують до 2 тис. грн.

Як буде рости мінімалка в Україні

2019-й – 4173 грн;

2020-й – 4723 грн;

2021-й – 5003 грн;

2022-й – 5290 грн.

У 2021-му, з огляду на зростання мінімалки, українці з повним стажем отримуватимуть щонайменше 2001,2 грн, а у 2022-му – 2116 грн. Таке зростання доходів дозволить утримувати рівень добробуту. Однак проблема в тому, що рівень цей – за межею бідності.

Наприклад, у Рахунковій палаті заявляють, що нині кожен четвертий українець – бідує. "Зараз кожен четвертий українець не може дозволити собі харчуватися навіть за мінімальними стандартами, користуватися побутовими товарами й послугами і жити в належних умовах", – розповів OBOZREVATEL голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Скільки зароблятимуть українці pixabay

Водночас у відомстві рекомендують осучаснити методологію підрахунку прожиткового мінімуму і закладати в бюджет фактичний показник. І якби це сталося, сьогодні українці на заслуженому відпочинку отримували б щонайменше 3,1 тис. грн. Правда, грошей на це в Пенсійному фонді немає. Насамперед необхідно підвищити зарплати, тоді збільшаться розміри внесків і з'явиться шанс на перегляд виплат.

Як будуть рости ціни:

2019-й – 7,4%;

2020-й – 6%;

2021-й – 5,7%;

2022-й – 5,3%

Що буде з курсом долара

В Україні середній курс долара в 2019-му становитиме 27,4 грн/$. Вартість американської валюти досягне рівня 30 грн тільки через три роки. З грудня 2018-го гривня щодо долара виросла на 5,1%. В майбутньому ж у Мінфіні очікують плавну девальвацію.

Що буде з курсом долара:

2019-й – 27,4 грн/$;

2020-й – 28,2 грн/$;

2021-й – 29,4 грн/$;

2022-й – 30 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінекономрозвитку опублікували песимістичніший прогноз щодо курсу. За оцінками аналітиків, у 2019-му середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Курс долара в Україні

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

До речі, курс долара 25 червня 2019-го досяг мінімальної за місяць позначки – 26,04 грн/$. Найближчим часом аналітики прогнозують помірне зміцнення гривні. В результаті вже до кінця червня долар може продаватися по 26-26,1 грн/$. Причин для такої ситуації кілька, але головна – сезонні фактори. Аграрії заробляють високі експортні виручки, потім продають їх на внутрішньому ринку. В результаті підвищується пропозиція валюти. А чим більше долар продають, тим дешевше він коштує.

Альтернативний прогноз

Українців до 2024 року чекають помірне подорожчання долара, скорочення кількості безробітних і плавне зростання ВВП. Проте населення може скоротитися на 800 тис. осіб, а інфляція – до 5% у рік, зазначено в оцінках МВФ.

Є й позитивний прогноз – ціни в Україні підвищуватимуть не так швидко. Останні декілька років відбувається двозначне зростання цін (більш ніж на 10% у рік). А це призводить до швидкого знецінення заощаджень у національній валюті, до дорогих кредитів.

А ось зростання світової економіки випередить українські темпи. Наш ВВП, за оцінками МВФ, в 2019-му підвищиться на 2,7% (світова економіка в цьому ж році – на 3,3%). Це означає, що відставання України тільки збільшиться. До показника 3,3% вдасться дійти тільки до 2023-го. Такий рух можна назвати стабілізацією ситуації, але для того, щоб компенсувати падіння і скоротити відставання від найближчих західних країн, темпи зростання повинні становити більше 5% у рік.

Кількість безробітних в Україні, за оцінками МВФ, також щорічно знижуватиметься. Так, у 2019-му це число становитиме 8,5%, а до 2024-го скоротиться до 6,2%. Щоправда, згідно з даними Державної служби статистики, кількість офіційно безробітних (а сюди входять також ті, хто працюють у тіньовому секторі) значно більша. Тільки 57,7% економічно активного населення офіційно працюють (це 16,5 млн осіб).

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