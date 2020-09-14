Мінфін подав до Кабміну проєкт бюджету України на 2021 рік: головне про документ

У Мінфіні повідомили, що подали до КМУ проєкт бюджету-2021. Очікується, що до Ради він потрапить 15 вересня
Серед ключових пріоритетів – підвищена мінімалка, освіта, протидія пандемії та вакцинація
Також гроші підуть на оборону, дороги, закупівлю пасажирських вагонів та розвиток регіонів
Міністерство фінансів України направило проєкт Державного бюджету України на 2021 рік на розгляд уряду.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Мінфіну у Facebook у понеділок, 14 вересня.
Там зазначили, що документ на розгляд Верховної Ради надійде вчасно, тобто до 15 вересня.
Ключові пріоритети проєкту держбюджету-2021:
підвищена мінімальна заробітна плата;
якісна освіта;
доступна медицина;
протидія пандемії та COVID-19;
вакцинація;
турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
надійна оборона та безпека;
велике будівництво (дороги);
зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
розвиток культури;
підтримка спорту високих досягнень;
масштабна цифровізація економіки;
фінансово спроможні регіони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що проєкт бюджету України на 2021 рік у Верховній Раді очікують до 15 вересня.
В Україні за сім місяців 2020 року дефіцит держбюджету становив понад 47 млрд грн. До того ж у липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін представить і подасть до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2021 рік 15 вересня.
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