Ми не в Сомалі живемо, Зеленський має накласти вето – виробники про скандальне рішення щодо відстрочення РРО

Президент Володимир Зеленський повинен накласти вето на рішення Верховної Ради відстрочити введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО, касові апарати або програми на телефони). Прозорий облік оборотів бізнесу працює в усьому цивілізованому світі, а чеки після покупки не видають тільки у відсталих країнах, таких як Сомалі.

Про це в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", яка транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня сказав президент Асоціації виробників Олександр Громико (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). "Я особисто не сумніваюся, що депутати в душі мають іншу думку. Є депутати, як Гончаренко (Олексій Гончаренко, нардеп від "Слуги народу" – ред.), опозиція, яка пливе за течією. Ось вийшли фізособи-підприємці на мітинг і їх підтримали. Опозиція голосує так, як гірше для влади, і тим гірше для країни... Підприємець підприємцю не рівня", – сказав Зеленський.

Громико закликав президента Володимира Зеленського накласти вето на рішення Верховної Ради, від обліку звільнити тільки дійсно дрібний бізнес. "Але, вибачте мене, мережі магазинів у центрі міста. Ми в Сомалі живемо? Такого немає в жодній країні світу. Підприємці кажуть, що через РРО тукатимуть у Чехію і Польщу. Панове, в тих країнах підприємці на ринку помідори без касових апаратів продати не можуть", – сказав президент.

В Україні 1,5 млн фізосіб-підприємців перебувають на єдиному податку (розмір якого коливається від 10%-го прожиткового мінімуму до 5%-го обороту). Розмір єдиного податку та право на ньому перебувати залежить від обороту. Левова частка ФОП уже давно перевищує ліміти і має перейти на загальні податки. Але свої виручки вони приховують.

РРО покаже чесний облік бізнесу і змусить тих підприємців, які вже давно не є дрібними, перейти на загальні податки. Тим, у кого немає грошей на касові апарати (хоча уявити собі, що бізнесмен не знайде кілька тисяч гривень, складно), можуть використовувати програмний РРО, який можна встановити на будь-який смартфон. Тобто додаткових витрат не буде.

Водночас дійсно дрібний бізнес, самозайняті, які мають обороти до 1 млн грн на місяць – не повинні вести облік. Тобто, наприклад, жінка, яка робить стрижки під замовлення, або сантехнік, який сам знаходить клієнтів і виконує замовлення, або самозайнятий підприємець на ринку – усі вони ані за старими, ані за відкладеними новими правилами РРО встановлювати не повинні.

Бюджет недоотримує мільярди гривень. Бізнес ховається за ФОП, не платить податки, створює неконкурентне середовище, фактично влаштувавши офшор всередині країни.

Через ФОП поширюють контрабанду. Фізособи-підприємці не видають чеки, фактично не мають справедливого обліку і продають контрабандний одяг, телефони і т.д, водночас легально не проводять операції.

За допомогою ФОП від податків ховаються навіть великі компанії. Вони не створюють єдину юридичну особу, а відкривають на своїх співробітників сотні і тисячі фізосіб-підприємців. І податкова фактично не може цього контролювати.

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