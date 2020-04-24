У Росії рубль обвалився на тлі дешевої нафти: скільки коштує

У Росії знову почалося різке падіння рубля. На Московській біржі вартість долара в п'ятницю, 24 квітня, зросла до 74,80 руб./$.

При цьому торги починалися з укріплення російської валюти – до 74,67 руб./$. А от євро подешевшало і торгується на рівні 80,21 руб./євро. Про це свідчать дані біржі.

Це відбувається на тлі невеликого підвищення вартості нафти. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість рубля на біржі в Росії

Офіційний курс валют на 24 квітня Центробанк РФ встановив такий:

долар – 75,12 руб./$;

євро – 81,14 руб./євро.

Офіційний курс ЦБ РФ cbr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися повинні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

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