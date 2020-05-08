Курс рубля розвернувся на 180 градусів: графік

У Росії через подорожчання нафти курс рубля розвернувся на 180 градусів – тепер він зростає. У п'ятницю, 8 травня, долар на Московській біржі подешевшав до 73,88 руб./$.

Євро також йде вниз – торгується за 80,10 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Спекулянтам радять продавати іноземну валюту.

Вартість долара в Росії на біржі

Вартість євро в Росії на біржі

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 7 травня, такий:

долар – 74,11 рублів;

євро – 80,06 рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня розорив спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (майжк $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.