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21 травня • оновлено в 12:30
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Курс рубля в Росії пробив новий психологічний рівень

9.2т
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У Росії рекордно зміцнюється рубль. Курс долара вперше з 10 березня 2020 року впав нижче 71 руб./$. Також помітно ослабло євро.

На Московській біржі долар подешевшав на 27 копійок, опустившись до 70,84 руб./$. Євро також пробило психологічний рівень 78 руб./євро – його вартість знизилася до 77,69 руб./євро (мінус 33 копійки). Про це свідчать дані торгів станом на 10:40 ранку за київським часом.

Це відбувається на тлі подорожчання нафти і рекордних продажів валюти Центробанком РФ, який намагається закрити діру в бюджеті, яка утворилася через нафтову війну (збитки в $2,6 млрд у травні).

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Офіційний курс валют в Росії

На четвер, 21 травня, Центробанк РФ встановив такий курс валют:

  • долар – 72,33 рублів;

  • євро – 79,18 рублів.

Офіційний курс валют в РФ

Офіційний курс валют в РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками березня і квітня через падіння цін на нафту РФ втратила більше $ 1 млрд (близько 77,8 млрд рублів). Щоб покрити недоліки в казні, в Мінфін РФ вирішили на цю суму з 7 квітня по 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб. кожен день.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро долар рубль курс валют Новини Росії
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Економіка Mакроекономіка

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