Курс рубля пробив нову психологічну позначку

У Росії рекордно зміцнився рубль після заяви президента США Дональда Трампа щодо Китаю і Гонконгу. Курс долара вперше з початку нафтової війни в березні впав нижче 70 руб./$.

На Московській біржі в понеділок, 1 червня, долар подешевшав майже на 40 копійок, опустившись до 69,76 руб./$. Євро також пробило психологічний рівень 78 руб./євро – його вартість знизилася до 77,63 руб./євро (мінус 29 копійок). Про це свідчать дані торгів станом на 11:20 ранку за київським часом.

Це відбувається на тлі різкого подорожчання нафти за підсумками травня і рекордних продажів валюти Центробанком РФ, який намагається закрити діру в бюджеті, яка утворилася через нафтову війну (збитки в $2,6 млрд у травні).

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Як Трамп допоміг рублю

Зміцнення рубля аналітики пояснили заявою Трампа по Китаю і Гонконгу, повідомив "Експерт".

"Американський лідер звинуватив Китай у "крадіжці" сотень мільярдів доларів і порушенні домовленостей щодо Гонконгу. Але при цьому президент США не оголосив ні про нові мита, ні про будь-які жорстких санкціях. Цікаво, що світові ціни на нафту пішли вгору ще до виступу глави Білого дому. Це стало реакцією на новину від Bloomberg, який з посиланням на надійні джерела повідомив, що Трамп не збирається поки розривати торговельну угоду в Пекіном, укладену ще в січні", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня встановлено на позначці 26,86 грн/$. Американська валюта подешевшала на 4 копійки за добу. Останнім часом гривня продовжила зміцнюватися відносно долара.

Економіка Росії через коронакризу і обвал цін на нафту в квітні 2020 року впала на 12%.

В уряді Росії збираються закривати дірки в бюджеті за рахунок продажу населенню "народних" облігацій Мінфіну (ОФЗ-н) та їхніх аналогів в регіонах.

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