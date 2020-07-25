Курс долара в Україні розвернеться: прогноз аналітика

Курс долара в Україні може знизитися після тривалого подорожчання. У результаті валюта має шанси змінитися в ціні з 27,8 до 27,7 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Позитивні новини – Мінфін розмістив єврооблігації на $2 млрд із погашенням у березні 2033 року і з прибутковістю 7,25% річних. Простіше кажучи, це кредит, який держава бере на відкритому ринку. Якщо МВФ дає кредит із певними умовами, але під приблизно 2-3% річних, то на відкритих ринках, без будь-яких умов Україна може отримати борг під 7,2%.

"Також позитивні новини – очікувані надходження коштів від Єврокомісії обсягом 1,2 млрд євро. Перспективи збили настрій покупців. Продавці та експортери, які раніше притримували валюту, більш активно почали її продавати", – додає Шевчишин.

За оцінками експерта, регулятор окреслив поточний базовий коридор із верхньою межею на підходах до 28 гривень за долар. Тепер відкат курсу покаже, де буде нижня межа коридору.

"Ймовірно, на тлі останніх подій і накопичених відкладених продажів гривня може ще трохи підрости і найближчим часом прагнутиме до позначки 27,6-27,7 грн/$", – прогнозує Шевчишин

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.