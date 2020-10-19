Курс долара в Україні різко розвернеться: МВФ озвучив прогноз

МВФ поліпшив прогноз для України за валютним курсом і темпами зниження ВВП. Долар подорожчає в 2021 році, проте знизиться в ціні у 2022-му.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2020 рік – 27,20 грн/долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн/долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)

2022 рік – 27,96 грн/долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)

2023 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2024 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2025 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, курс долара до кінця року в Україні сильно не зміниться, проте можливі певні коливання. За його словами, зараз існує певний девальваційний тренд, однак він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів.

Ключове питання – розміри цих коливань, якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально. Міністр підкреслив, що фактор МВФ має найімовірніше технічний характер. Впливає на ситуацію з обмінним курсом експорт-імпорт, приплив валюти в країну, витік валюти з країни, інвестиції. МВФ – це також один із факторів припливу валюти в країну, але це не основний фактор, а лише один із них.

Як повідомляв OBOZREVATEL: