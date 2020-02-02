Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку: гривня розвернулася на 180 градусів

В Україні курс долара розвернувся на 180 градусів і найближчого тижня гривня подешевшає на 30-50 к./$. Інвестори покидають ринки, що розвиваються, а попит на українські ОВДП падає.

Детальніше про те, чого чекати українцям від курсу долара найближчого тижня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Рішення НБУ призведе до подорожчання долара

Чого чекати: курс долара зросте від 24,8 до 25,4 грн/$;

Чому подорожчає долар: іноземці менше купуватимуть ОВДП, коронавірус змінить настрої інвесторів.

У 2019-му саме високі ставки на ОВДП зумовили рекордне зміцнення гривні. Цьогоріч же нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку знижуватимуть і надалі, прибутковість від наших боргових паперів знизиться, а охочих їх купити поменшає. Іноземці не будуть продавати долари для придбання облігацій, пропозиція валюти знизиться й курс піде вгору.

Уже зараз ставку зменшили з 13,5 до 11%. Всього в 2020-му її скоротять до 7%. "Таке ослаблення кредитно-грошової політики утримуватиме інвесторів купувати облігації, прибутковість яких НБУ намагається утримати нижче за 10%", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Водночас спостерігається підвищений попит на валюту, яку НБУ намагається стримувати валютними інтервенціями. Крім того, фінансовий регулятор прогнозує зростання міжнародних резервів до більш ніж 29 млрд доларів до кінця 2020 року.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб також погоджується: основним фактором ослаблення гривні є зниження попиту іноземних інвесторів на ОВДП. Це викликано, з одного боку, поступовим зниженням ставок, з іншого – глобальними причинами. "Побоювання, викликані спалахом епідемії коронавірусу в Китаї, призводять до відходу іноземних інвесторів з ринків, що розвиваються, і Україна тут не є винятком", – пояснює експерт.

Прогнози експертів

Гривня продовжить падати й тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн/$. В разі закриття міжбанку вище за цей рівень, можна буде побачити продовження девальвації, прогнозує Шевчишин.

"Найближчого тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 25,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися орієнтовно 25,3/25,5 грн", – розповідає Іосуб.

Зазначимо, попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", збільшилися з 24,27/24,30 до 24,85/24,88 (+2,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 24,22/24,50 до 24,74/25,02 (+ 2,1%). Водночас спред між середньою купівлею та середнім продажем скоротився з 1,2% до 1,1%.

Чому долар впливає на всіх

Вартість валюти відображається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений в доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки в гривні, продавці спершу називають цінник у валюті. Наприклад, квартиру за $30 тисяч в квітні минулого року можна було придбати за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 735 тисяч. Економія складе 105 тисяч гривень.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Мийні засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби й навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому й вартість відображається у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

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