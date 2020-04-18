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18 квітня • оновлено в 09:39
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Курс долара в Україні після вихідних різко зміниться: НБУ показав вартість

2.3т
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В Україні довідковий курс долара після вихідних, 21 квітня, знизиться на 20 коп./$ і опуститься до психологічної позначки в 27 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку. Таким чином, з першого квітня долар подешевшає практично на 70 коп. Варто відзначити, що НБУ публікує довідковий (усереднений по всіх угодах) курс, водночас вартість готівкового долара в банках і обмінниках може відрізнятися.

Курс долара в Україні після вихідних різко зміниться: НБУ показав вартість

НБУ

Аналітики кажуть: зараз головний фактор, який впливатиме на курс валют в Україні, – це можлива співпраця з МВФ. І мова навіть не про отримання кредиту. Щойно Україна підпише меморандум, ще до перерахування коштів настрої на валютному ринку зміняться.

Ще один не менш важливий чинник – дата завершення обмежувальних заходів. Чим швидше їх скасують, тим краще складеться ситуація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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