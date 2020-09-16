Курс долара в Україні перевищив психологічну позначку

Офіційний курс долара в середу, 16 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 28,05 грн. А ось вартість євро піднялась до 33,34 грн (+9 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 16 вересня
1 долар США – 28,05 грн
1 євро – 33,34 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,96 грн/$ (+8 коп.)
Продаж – 28,22 грн/$ (+7 коп.)
Євро:
Купівля – 32,93 грн/€ (+11 коп.)
Продаж – 33,47 грн/€ (+11 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,06 грн/$
Продаж – 28,15 грн/$
Євро:
Купівля – 33,24 грн/€
Продаж – 33,35 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,09 грн/$
Продаж – 28,14 грн/$
Євро:
Купівля – 33,18 грн/€
Продаж – 33,33 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 15 вересня, виріс на 10 копійок і встановився на рівні 28 грн. Також подорожчав долар – до 33,24 грн (+18 коп.).
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