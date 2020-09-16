Курс долара в Україні перевищив психологічну позначку

Офіційний курс долара в середу, 16 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 28,05 грн. А ось вартість євро піднялась до 33,34 грн (+9 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 16 вересня

1 долар США – 28,05 грн

1 євро – 33,34 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,96 грн/$ (+8 коп.)

Продаж – 28,22 грн/$ (+7 коп.)

Євро:

Купівля – 32,93 грн/€ (+11 коп.)

Продаж – 33,47 грн/€ (+11 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,06 грн/$

Продаж – 28,15 грн/$

Євро:

Купівля – 33,24 грн/€

Продаж – 33,35 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,09 грн/$

Продаж – 28,14 грн/$

Євро:

Купівля – 33,18 грн/€

Продаж – 33,33 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 15 вересня, виріс на 10 копійок і встановився на рівні 28 грн. Також подорожчав долар – до 33,24 грн (+18 коп.).

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