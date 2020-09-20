Курс долара в Україні може різко зрости: аналітик назвав цифру

Курс долара в Україні в найближчий тиждень може вирости на 30 копійок і досягти позначки в 28,4 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. "Найближчим часом гривня продовжив зниження, і кінця наступного тижня вийде на позначки в 28.40. В парі з євро гривня втратить близько 30 копійок, вийшовши на рівень в 33.55 копійок", – прогнозує експерт.

Відзначимо, вже третій тиждень поспіль, продовжує зростати курс долара до гривні. За останній п'ять днів вона ще знизилася на всіх сегментах валютного ринку в середньому на 1%.

Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,90 грн до 28,15 грн. Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 27,90 / 27,92 до 28,14 / 28,15.

Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень збільшилися з 27,95 / 28,15 до 28,05 / 27,25. На міжбанку після подолання позначки в 28 гривень за долар,

гривня почала більш активне зниження і вже до кінця тижня торгувалася вище 28.20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.