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Курс долара в Україні: фінансист підбив підсумки року

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За підсумками 2018 року курс гривні зміцнився в порівнянні з підсумками 2017 року. Якщо в кінці попереднього року курс був зафіксований на рівні 28,07 грн/дол., То в цьому році він склав 27,20 грн/дол.

Про це у ефірі ObozTV розповів голова Ради незалежної асоціації банків України Роман Шпек. При цьому він нагадав, що рівень інфляції в цьому році виріс до 10%.

"Тут є об'єктивні чинники. Це здорова, виправдано жорстка політика НБУ. І деякі позитивні зусилля тут доклав уряд в особі Мінфіну", — пояснив Шпек.

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На його думку, це зміцнення національної валюти також пов'язане з тим, що Міністерство фінансів не повною мірою зібрало ті доходи в бюджет і у фонди, які передбачалися. І відповідно, міністерство несвоєчасно здійснювало окремі виплати.

долар

долар

"Тобто, були затримки повернення ПДВ тощо. І нестача гривні на внутрішньому ринку призвела до сильнішого, ніж про це говорили об'єктивні чинники, зміцнення національної валюти. Але загалом за результатами цього року гривня буде сильнішою, ніж у кінці минулого року. Тому не все так погано", — підсумував економіст.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чого чекати українцям від курсу долара у 2019 році. За найбільш ймовірним сценарієм, курс у наступному році перебуватиме біля психологічної позначки у 29 грн/дол.

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Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Економіка України: прогнозиКурс валютПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Роман Шпек
Місце
Україна
Теги
Українагривнядоларкурс валютЕкономіка України
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