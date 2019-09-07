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8 вересня • оновлено в 11:15
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Курс долара в Україні: економіст дав прогноз на осінь

28.3т Читати матеріал російською

Курс долара в Україні восени збереже стабільність, ослаблення гривні до закладеного в держбюджеті-2019 курсу 29,4 грн/$ не очікується.

Такий прогноз щодо коливань американської валюти дав в ефірі ObozTV економіст Євген Невмержицький.

"Я сподіваюся на те, що гривня продовжить свою стабільність, тому що протягом усього літа вона зміцнювалася, і ті виплати, які ми повинні були платити, той вантаж, який висів, не вплинув на стабільність гривні. Це підтверджує, що з економічної точки зору немає серйозних підстав для того, щоб гривня зменшувалася до основних валют і девальвувала", – заявив він.

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На думку економіста, в Україні склалися передумови для утримання стабільного курсу, оскільки Національний банк накопичив достатньо резервів для сплати своїх боргових зобов'язань.

"На мій погляд, курс не досягне бюджетного рівня. Бюджет, який приймався попередньою владою – там своя була політика. Певним чином вона триває, але зараз курс на стабілізацію. Рівень гривні в бюджеті не був економічно обґрунтованим", – пояснив Невмержицький.

Курс долара в Україні: економіст дав прогноз на осінь

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин раніше спрогнозував, що у вересні долар стабілізується близько 25-25,8 грн. Але якщо депутати ухвалять рішення відкрити ринок землі, долар може опуститися до 24,7 грн.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Курс валют
Особа
Євген Невмержицький
Місце
Україна
Теги
долар гривня
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