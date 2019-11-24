Курс долара в Україні дійде до психологічної позначки: прогноз аналітиків

В Україні курс долара продовжує знижуватися, незважаючи на традиційний період осінньої девальвації. Попит на валюту знижується, а на гривню навпаки – зростає. Аналітики припускають, тиск може збільшитися через відсутність новин від МВФ, проте загалом тенденція залишається позитивною.
Детальніше про те, чого чекати українцям від курсу долара – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Стабільний долар і залежність від новин
Курс валют в Україні залежить від попиту і пропозиції. Чим більше купують американської валюти, тим дорожче вона коштує. Піковий період, коли "Нафтогаз" готувався до опалювального сезону й імпортував блакитне пальне, закінчився. Але навіть в "гірші" тижні гривня трималася в коридорі з максимальною позначкою в 25 грн/$.
"Гривні незначно припала, і з ранку в п'ятницю вона торгується на рівні 24,18 гривні за долар. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України запустило передачу 339 держпідприємств Фонду держмайна України для проведення приватизації ", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.
Ймовірно, припускає Шевчишин, стабільна динаміка гривні буде спостерігатися і надалі, і українська валюта продовжить рух в діапазоні 24,15-24,25 гривні за долар.
Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко додає: курс на ринку за останній тиждень демонструє вкрай сильне зниження. Така динаміка сформована за рахунок зниження попиту на долар, який раніше формувався "Нафтогазом" в зимовий період. У той же час попит на гривню залишається високим і дозволяє їй рости в ціні щодо долара.
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"Таким чином за минулий тиждень курс гривні зміг поліпшити свої позиції щодо долара на 35 копійок або до 24.15, в парі з євро гривня залишилася на поточних позначках. Зростання євро на міжнародних ринках дозволив йому закрити тиждень на нульових відмітках", – прогнозує експерт.
Фінансовий експерт Володимир Мазуренко впевнений, що негативний ефект можуть принести новини від МВФ. Мовляв, місія нібито поїхала без результатів. У ЗМІ озвучили причини: там незадоволені, що ринок землі хочуть запустити з обмеженням для іноземців, а гарантій, що ПриватБанк не повернеться Валерію Коломойському, до сих пір немає.
"Офіційне повідомлення про те що переговори успішно тривають, можуть дозволити згладити можливий негативний ефект. В цілому ж у гривні є всі шанси пробити позначку в 24 грн / $", – додає Мазуренко.
Чого хочуть МВФ
"Ми провели конструктивні переговори. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців ... Ми продовжуємо роботу над новою програмою в тісній співпраці", – процитували прем'єра Олексія Гончарука в прес-службі Кабміну.
Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, кредиторів в першу чергу цікавлять: запуск ринку землі в тій моделі, коли місцеві латифундисти не зможуть скупити задешево левову частку землі, НБУ повинен бути незалежним, а у державних банків повинні бути незалежні наглядові ради.
Серед тих нововведень, які залишаються на слуху – ситуація навколо ПриватБанку. МВФ хоче внести зміни в закон так, щоб повернути банк колишнім власникам і відновити роботу ліквідованих установ було неможливо.
Традиційне питання – ринкові ціни на газ. Вже з 1 січня 2020 го уряд не повинен вручну встановлювати тарифи. Мовляв, ціни повинен встановлювати ринок, а не чиновник. З огляду на досить сприятливу ситуацію на зовнішніх ринках, цілком можливо, що виконання цієї умови не вдарить по гаманцях українців.
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