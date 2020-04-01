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1 квітня • оновлено в 10:58
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У Росії різко обвалився рубль: скільки коштує

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У Росії знову обвалилася вартість рубля. У середу, 30 березня, на Московській біржі курс долара злетів до 79,15 руб./$. Напередодні торги закрилися на позначці 78,37 руб./$.

Вартість євро з 86,50 руб./євро піднялася відразу до 86,96 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Московська біржа

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Московська біржа

Курс рубля в Росії

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну позначку 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро рубль курс валют долар
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Комментарии на сайте не модерированы
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Самим то не смешно,,,из пустого в порожнее в 2014 уже был 80 потом 54,так что уймитесь
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