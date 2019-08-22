Курс долара розвернеться на 180 градусів: прогнози аналітиків і НБУ

Незважаючи на сезонні коливання курсу гривні, найближчим часом українській валюті нічого не загрожує. Втім, є й інші сценарії – від 20 до 31 грн/$.

Такий прогноз дають представники НБУ та керівники ряду банків, повідомляє "Мінфін". Експерти називають наступні чинники, які впливатимуть на гривню.

Зміцнюють українську валюту:

попит іноземних інвесторів на облігації держборгу;

сприятливі умови на валютному рику;

приплив в Україну грошових переказів від заробітчан;

зменшення виведення дивідендів з України;

в майбутньому очікуються хороші продажі у фермерів і металургів.

Можуть вдарити по гривні:

сезонна активність імпортерів;

погіршення ситуації на світових фінансових ринках;

проблеми з транзитом газу через територію України;

може впасти ціна на залізну руду.

Які прогнози дають експерти

Заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб:

"У короткостроковій перспективі значних ризиків для курсу гривні немає. Можуть змінитися умови торгівлі, знизитися ціни на експортні товари, в умовах гнучкого обмінного курсу це вплине на котирування. Тому в разі необхідності регулятор не буде продавати валюту".

Начальник управління казначейства Банку Форвард Наталя Шишацька:

"Я очікую, що курс буде триматися в тому ж коридорі, що і зараз. Прихід інвесторів на ринок державного боргу – це позитивний тренд. Якщо новий парламент реалізує судову реформу, зміни в силових структурах, відкриє ринок землі, ми зможемо продовжити цей тренд. З'являться нові інвестори, які вкладатимуть кошти вже в економіку країни. Це стане позитивним фактором і для зміцнення гривні".

Президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров:

"Є два крайні варіанти зміни валютного курсу. Перший – 20 грн/$. Це можливо при реалізації "казкового" сценарію – має відбутися швидке відкриття ринку землі з її продажем тільки за гривню і створенням такого фінансового інструменту як "земельний бон". Верхня планка курсу – близько 31 грн/$. Труднощі можуть виникнути через зміну вартості залізної руди. Швидше за все буде реалізований "середній" сценарій зміни курсу гривні: незначна девальвація в межах 27,5-28,5 грн/$".

Експерти дали прогноз на курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

При цьому в Україні гривня в середу, 31 липня, в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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