Курс долара обвалиться до нової позначки: аналітики розповіли, що чекає на українців

В Україні вартість долара знижується вже кілька місяців поспіль. При цьому традиційна осіння девальвація гривні так і не почалася. Більше того, курс плавно зміцнюється і може досягти чотирирічного рекорду.

Детальніше про те, чого чекати українцям від курсу долара, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Валютний прогноз на початок жовтня

Другий місяць осені почнеться із плавного зміцнення гривні. Аналітики сходяться на думці: або долар подешевшає до нового рекорду, або ж залишиться у стабільному діапазоні. Це відбувається на тлі рекордного обсягу закупівель українських боргових цінних паперів (ОВДП) із боку іноземців.

Аналітик Вадим Іосуб пояснює: крім купівлі ОВДП, є й інші причини для зміцнення. Баланс попиту та пропозиції на ринку дозволяє поступово знижувати вартість валюти. При цьому Національний банк намагається знизити темпи такої тенденції.

"Зміцненню гривні сприяв аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП, що відбувся минулого вівторка. Завдяки йому вдалося залучити 13,2 млрд грн. Однак попит нерезидентів на держоблігації – не єдина причина зміцнення гривні. Про це можна судити завдяки тому, що вже після цього аукціону, останнього у поточному місяці, в середу і четвер гривня продовжила зміцнюватися", – пояснює експерт.

За оцінками Іосуба, долар до 5 жовтня може досягти рекордної з грудня 2015-го позначки 23,7 грн/$. На найближчий тиждень експерт прогнозує банківський курс 23,5/2,8 грн/$.

"Минулого тижня долар значно знизився щодо гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,7-2,2%. Так, із минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився із 24,67 грн до 24,12 грн (- 2,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей самий час знизилися з 24,55/24,58 до 24,13/24,16", – зазначає аналітик.

Менш позитивний прогноз озвучує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що, найімовірніше, долар перебуватиме у межах чинної позначки.

"Це відбувається на тлі того, що Національний банк України провів фінальну зустріч із місією Міжнародного валютного фонду з приводу фінансової підтримки країни. Ймовірно, у найближчій перспективі гривня збереже стабільність і торгуватиметься у діапазоні 24-24,1 грн. за долар", – прогнозує Шевчишин.

Курс долара в Україні

Аналітик Єгор Комов вважає, що тенденція до зміцнення і ситуація на валютному ринку дозволять національній валюті протестувати нову психологічну позначку у 24 грн/$. "Зараз бачимо на ринку дуже позитивну ситуацію. Є ризики невиконання бюджету і, думаю, Національний банк частково може згладити зниження курсу долара. Але, швидше за все, позначку близько 24 грн/$ на найближчий тиждень ми все ж таки протестуємо", – зазначає експерт.

Валютна війна відкладається

Уже кілька місяців економісти по всьому світу прогнозують нову валютну війну. Причина – боротьба між Китаєм і США. 9 серпня американський лідер Дональд Трамп заявив журналістам, що не знижуватиме курс долара у відповідь на ослаблення Китаєм юаня. "Ні, нам цього не треба. У нас такий сильний долар, найнадійніша валюта у світі. Ми задаємо стандарт в усьому світі", – сказав він.

Водночас Трамп зазначив, що якщо Федеральна резервна система США знизить ставки, курс американської валюти "трохи" впаде, що автоматично зменшить тиск на експортерів. Однак, за його словами, не варто ухвалювати таке рішення.

Ця заява стало досить несподіваною, враховуючи, що за день до цього глава Білого дому у своєму Twitter писав: "Можна подумати, як ваш президент я буду радий тому, що наш долар дуже сильний. Але я не радий! Висока ставка ФРС у порівнянні з іншими країнами утримує наш долар на надто високому рівні. і це створює великі труднощі для того, щоб наші прекрасні виробники, такі як Caterpillar, Boeing, John Deere, наші автомобільні та інші компанії могли конкурувати на єдиних для всіх умовах".

США розуміють, що на їхні санкції та мита Китай відреагує дзеркальними заходами, але Америці теж потрібно реалізовувати кудись свої товари і послуги, а китайський ринок є одним із найбільших. Відповідно, питання щодо девальвації курсу і зниження відсоткової ставки стане другорядним, якщо Вашингтон і Пекін зможуть домовитися.

"До речі, на новину про відтермінування мит вже зреагувала ціна на золото, яка впала з $1530 до $1490 за тройську унцію. Зреагувала і нафта, яка піднялася в ціні з $53 за барель до $58-59", – зазначив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Якщо США і Китаю не вдасться домовитися, і сценарій з ослабленням долара втілиться у життя, найперше це вдарить по українському експорту, який залежить від коливань курсу і кредитних ставок, пояснює Невмержицький.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram