Курс долара може побити новий рекорд: аналітики озвучили прогнози

В Україні вартість долара б'є всі рекорди. Вперше з моменту, як Нацбанк перестав вручну встановлювати вартість валюти, гривня тримається в межах вузького коридору в 24-25 грн/$. І хоча з початком опалювального сезону ситуація на валютному ринку повинна була змінитися, вже в жовтні гривня знову може перейти до чергового максимуму.

Про те, чого чекати українцям від курсу долара – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Стабільний тиждень і дешевий долар

Курс долара до 20 жовтня перебуватиме близько вже звичної позначки в 24,4-24,5 грн/$. З одного боку на руку дешевого долара зіграли довгі вихідні. Традиційно в цей період українці продають валюту для того, щоб компенсувати витрати. З урахуванням позитивного настрою на ринку, аналітики впевнені – сюрпризів чекати не варто.

Що може позитивно вплинути на курс гривні:

марафон Зеленського може зняти напругу в суспільстві;

Кабмін планує провести активну фазу переговорів з МВФ;

через тривалі вихідні українці активніше продають валюту.

Ще один плюс, відзначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, пресмарафон президента Володимира Зеленського. Це може зняти певну напруженість у суспільстві. А чим стабільніша політична ситуація, тим легше спрогнозувати ринок і планувати покупку/продаж валюти.

"Ймовірно, на позитиві від цієї звістки гривня найближчим часом продовжить зберігати свою стабільність і буде торгуватися поблизу позначки 24,4 гривні за долар", – відзначає Шевчишин.

Як і раніше, серед головних ризиків – пауза у співпраці з МВФ. Українські міністри вже в найближчі дні повинні перейти до активної фази переговорного процесу з Фондом. Будь-який позитивний сигнал від інвесторів може стати ревальваційним фактором.

Тільки за минулі сім днів долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-1,4%, відзначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "При цьому спред між середньою покупкою і продажем скоротився з 2,1% до 1,4% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою. Це свідчить про стабілізацію сектора готівкової валюти в порівнянні з мініпанікою, яка панувала тиждень тому, коли курси продажу валюти було відверто задерті ", – розповідає Шевчишин.

"Це свідчить про стабілізацію сектора готівкової валюти в порівнянні з мініпанікою, яка панувала тиждень тому", – відзначає Шевчишин.

Експерт озвучує досить позитивні прогнози для української валюти. За його оцінками, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн.

При цьому Іосуб зазначає: вже незабаром коридор звузиться і наблизиться до нижньої позначки. Тобто долар буде продавати за ціною від 24 до 24,5 грн/$.

Чому долар впливає на всіх

Вартість валюти відображається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений в доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки в гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $30 тисяч в квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 735 тисяч. Економія складе 105 тисячі гривень.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Миючі засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

Авто. Також фактично весь авторинок зафіксований у валюті. Машини привозять з-за кордону, тому і продають їх в прив'язки до долара.

Бензин. До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, і тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають в кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину повинна зменшитися на 7 копійок.

Правда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще при старому курсі. По-друге, для бізнесу більш низький курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.

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