Курс біткоїну підскочить: аналітик назвав нову позначку

Вартість біткоїну 8 квітня досягла рекордної в 2019-му позначки в $5,1 тис. і незабаром збільшиться до $5,3 тис.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучили аналітики Forex Club. "У найближчій перспективі криптовалюти продовжать зростання. Так, біткоїн може подорожчати до $5350, Ethereum – до $185, XRP – до $0,37, Litecoin – до $92", – прогнозують експерти.

До речі, за останній час найбільше зростання демонструє Ethereum, який за добу подорожчав на 8,14% – до $181,9. Купівлі криптовалют пов'язані з новиною про майбутній хардфорк у мережі Ethereum Classic під назвою Atlantis.

Новини Курс біткоїна встановив рекорд у 2019 році

Загальна капіталізація ринку криптовалют досягла $183,2 млрд.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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